Mundo

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Las delegaciones ambos países asiáticos buscan establecer un acuerdo que ponga fin a las hostilidades que vienen dejando más de 85 muertos y miles de desplazados.

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver la crisis fronteriza que ha dejado al menos 86 muertos desde el 7 de diciembre.
Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver la crisis fronteriza que ha dejado al menos 86 muertos desde el 7 de diciembre. | AFP PHOTO / AGENCE KAMPUCHEA PRESS (AKP)

Tailandia y Camboya comenzaron este miércoles cuatro días de negociaciones con el objetivo de alcanzar una resolución pacífica a los enfrentamientos militares registrados en la frontera desde el 7 de diciembre, que han dejado al menos 86 muertos, según cifras oficiales difundidas por ambos gobiernos. Las conversaciones se desarrollan bajo el mecanismo del Comité General de Fronteras (GBC), una instancia de seguridad bilateral que ya ha sido utilizada anteriormente para establecer acuerdos y medidas orientadas a mantener la estabilidad en zonas limítrofes.

Las delegaciones de ambos países acordaron prolongar las reuniones hasta el viernes, mientras continúan los trabajos a nivel técnico con la participación de autoridades militares y representantes gubernamentales. De alcanzarse un consenso, está previsto que el sábado los ministros de Defensa firmen un posible acuerdo de alto el fuego y ofrezcan posteriormente una conferencia de prensa conjunta.

Tailandia propone condiciones para el cese del fuego

Tailandia llega a la mesa de negociación con tres exigencias claras. La primera, que Camboya declare en primer término un cese oficial de hostilidades; la segunda, que dicho anuncio sea verificado y supervisado por observadores; y la tercera, que el país vecino se comprometa a colaborar “seria y sinceramente” en la limpieza de minas en la zona fronteriza. Estas demandas buscan garantizar que cualquier alto el fuego tenga carácter sostenible y verificable.

Por su parte, Camboya confirmó el inicio de las conversaciones y había planteado realizar los encuentros en Malasia, propuesta rechazada por Bangkok, que insiste en mantener el proceso estrictamente bilateral. Nom Pen también busca que la eventual firma del acuerdo el sábado se lleve a cabo en la provincia camboyana de Pailin, aunque esta iniciativa aún no ha sido aprobada por la parte tailandesa.

Una disputa histórica que sigue sin resolverse

Las cifras oficiales sobre víctimas y desplazados continúan siendo objeto de discrepancia. Las Fuerzas Armadas de Tailandia reportaron la muerte de 42 civiles y 23 militares, mientras Camboya reconoció 21 civiles fallecidos y aseguró no registrar bajas militares. En cuanto al desplazamiento de población, Tailandia calcula más de 160.000 refugiados, mientras Nom Pen sostiene que cerca de 550.000 personas abandonaron sus hogares durante casi tres semanas de hostilidades.

Ambos países mantienen una disputa histórica por la soberanía de varios territorios fronterizos, una controversia que se remonta a la cartografía elaborada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. Aunque las negociaciones actuales representan una oportunidad crucial para desescalar el conflicto, las tensiones siguen latentes mientras continúan las acusaciones cruzadas y se ajustan los últimos detalles para intentar alcanzar un alto el fuego estable y duradero.

