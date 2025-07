Políticas de Donald Trump no frenarán el nuevo negocio de una peruana en Estados Unidos. | Composición LR | Gerson Cardoso

Políticas de Donald Trump no frenarán el nuevo negocio de una peruana en Estados Unidos. | Composición LR | Gerson Cardoso

Las políticas migratorias de Donald Trump ha condicionado a muchos inmigrantes tras las intensas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas ciudades de EE.UU. Sin embargo, no todos deciden ceder al temor y apuestan por una mejor vida.

Y ese es el caso de una inmigrante peruana, a quien se le mantendrá oculta su identidad por seguridad y se le conocerá en toda la nota con el seudónimo de "Carolina". Sus principales motivaciones son los estudios y emprender de la mejor manera para residir en tierras estadounidenses. Todos los detalles fueron contados en exclusiva para La República.

El despertar de un negocio en tiempos de Donald Trump

Una vez llegada a Estados Unidos, Carolina apostó por abrir un proyecto que consiste en la realización de eventos, ya sean bodas, bautizos, entre otros más, en donde existe gran demanda. A pesar de iniciar no hace mucho, la clientela ha llegado gracias a las referencias de otras personas que adquirieron el servicio.

No obstante, en un contexto desfavorable para inmigrantes, nuestra entrevistada explicó que si se siente el impacto, ya que no hay garantías de salvarse ante una redada de ICE. Si una persona posee o no documentos y se encuentra en el lugar del operativo, puede ser llevado junto a otros detenidos, añadió.

El sueño americano dejó de existir en Estados Unidos

Carolina se sinceró al decirnos que el famoso "sueño americano" dejo de existir hace mucho tiempo. Existen oportunidades para prosperar, si se sabe aprovechar la oportunidad, pero el Perú también maneja esas posibilidades con la diferencia en el tema de la seguridad, según la entrevistada.

El deseo de una persona en crecer siempre estará y dependerá de sus sacrificios, comentó. Aunque, uno de los principales inconvenientes para ello serían las políticas migratorias que no ayudan mucho a los inmigrantes.

¿Cómo las autoridades migratorias reciben a los inmigrantes en EE.UU.?

A diferencia de pasadas ocasiones, Carolina reveló que tuvo un reciente incidente en el aeropuerto luego que un oficial de migraciones tuvo una actitud "dura" contra ella.

La mayoría de las preguntas realizadas por el oficial se basaron en saber si se quedaría de manera ilegal y/o si llevaba algo ilegal en sus pertenencias. De hecho, Carolina contó que sus amigas también padecieron ese trato cuando hacían su regreso a Estados Unidos.

"Les recomiendo que ahorren"

Carolina fue tajante al recomendar a los compatriotas peruanos y de otros países a que ahorren en caso querer emprender o visitar el territorio americano. "El estilo de vida ya no es como hace años, todo se ha disparado", explicó. En un ejemplo, ella nos contó que las compras con US$100 ya no son suficientes.

¿La autodeportación es la salvación para los inmigrantes en EE.UU.?

"No, hay mucha gente que tiene años acá y construyó cosas", contestó Carolina. Ella considera que no es sencillo dejar todo para algunas personas, las cuales llegaron en el mejor momento del país, a diferencia de ahora. Entre sus deseos, nos comentó que espera que las políticas migratorias puedan mejorarse porque el "motor" de Estados Unidos son los latinos.

Las redadas de ICE iniciaron antes de Trump

Carolina consideró que muchas personas sufren un gran impacto en el manejo de las redadas por la llegada de las redes sociales. Sin embargo, ella nos contó que los operativos migratorios ya existieron y tuvieron un mayor volumen, ya sea con Barack Obama o Clinton.

Ahora, con las nuevas formas del ICE, la rigidez de las autoridades es entendible porque siempre hay inmigrantes buenos y malos, quienes desean vandalizar el país, replicó Carolina.