Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Trump "tendrá que agotar todas las vías legales" para prohibir la ciudadanía por nacimiento para inmigrantes en EEUU, asegura abogado

La Corte Suprema ratificó la decisión de Trump, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó parcialmente el fallo.

Donald Trump pretende negar la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes indocumentados.
Donald Trump pretende negar la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes indocumentados. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump intenta, por todos los medios legales y judiciales, restringir la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, diversos tribunales federales — siendo New Hampshire el último— bloquearon la orden ejecutiva ("Protecting the Meaning and Value of American Citizenship") emitida por el presidente el 20 de enero de 2025.

Emilio Morillo Sabariego, abogado, presidente de la Red Internacional de Abogados por Venezuela y activista político por los derechos de los inmigrantes en EEUU, conversó con La República para explicar las implicancias y las consecuencias de esta polémica decisión, en caso de ser finalmente aprobada, en el contexto de las políticas contra los inmigrantes.

¿Donald Trump podrá negar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?

Donald Trump busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, establecido en la Sección 1 de la 14ª Enmienda de la Constitución, argumentando que solo los hijos de ciudadanos estadounidenses pueden obtener la nacionalidad. Según Morillo, para que se apruebe esta medida, Trump "tendrá que agotar todas las vías legales". Posiblemente, la decisión final se tome el próximo año en el Tribunal Supremo de Justicia, asegura.

Por lo pronto, Trump no podrá modificar a su antojo la legislación estadounidense, afirma el abogado. "Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta", reiteró Saikrishna Prakash, constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.

Si se llegara a ejecutar la medida a nivel federal, esta no afectará a los hijos de los inmigrantes indocumentados que nacieron antes de que se convierta en ley. "No puede aplicarse de forma retroactiva para despojar a las personas de derechos adquiridos de manera legítima", asegura el letrado.

¿Qué sucederá si se niega la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?

Los abogados de inmigración en Estados Unidos que impugnan la medida ante los tribunales argumentan que esta privaría a cientos de miles de niños nacidos en el país de su derecho a la ciudadanía, creando así una nueva clase de personas sin los derechos y protecciones: apátridas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados señaló que las personas apátridas a menudo enfrentan grandes dificultades, ya que carecen de derechos básicos y son vulnerables a ser deportadas a lugares donde nunca han vivido. Hasta el 2012, último año con datos disponibles, 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes ilegales recibieron la naturalización, según el Centro de Investigaciones Pew.

Morillo advierte que esta medida "en caso de ser aprobada" podría aplicarse en los estados con gobiernos republicanos, lo que podría generar una migración interna hacia los estados demócratas. Como consecuencia, las familias inmigrantes "se verían forzadas a cambiar de empleo, vivienda, escuelas y otros beneficios" a los que ya no podrían acceder.

Consecuencias de la medida de Donald Trump

El impacto en el mercado laboral y en la economía ya está surtiendo efecto debido a las medidas dictadas por la administración Trump en materia migratoria. El más reciente es el predicamento del sector agrícola, que depende de los trabajadores inmigrantes, y que el mandatario sabe que no puede deportarlos fácilmente.

Eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos no solo afectaría a las familias inmigrantes, sino que "ralentizaría el crecimiento de la fuerza laboral, reduciría la recaudación fiscal, aumentaría la desigualdad y debilitaría sectores clave de la economía", asegura Morillo.

