Gisela Valcárcel respondió a los cuestionamientos de usuarios en redes sociales tras la polémica generada en torno al reality 'La granja VIP' de Panamericana Televisión. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la conductora aclaró que no tiene ningún vínculo con la producción del programa, pese a su reciente regreso al canal tras su salida de América TV.

“No hago la granja, Aarón. Yo no la hago”, expresó la popular ‘Señito’, descartando así cualquier participación de su productora GV Producciones en el formato, luego de que en redes sociales usuarios cuestionaran a los participantes del reality, posibles filtraciones de información y un presunto favoritismo hacia algunos concursantes. Asimismo, invitó a sus seguidores a revisar sus contenidos para conocer en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente.

Gisela Valcárcel aclara que no produce ‘La granja VIP’ tras reclamos de usuarios en redes sociales

Durante la transmisión, la madre de Ethel Pozo explicó que su presencia en Panamericana TV no está relacionada con ‘La granja VIP’, sino con otros espacios en la pantalla chica y de streaming. La conductora de 63 años detalló que actualmente desarrolla contenidos tanto en televisión como en su plataforma de YouTube ‘GV Play’.

La conductora respondió a los usuarios que, durante la transmisión en vivo, cuestionaron la participación de algunos integrantes en el reality, así como una posible filtración de información. Esto ocurrió luego de que en redes sociales señalaran a Samahara Lobatón, quien, pese a estar aislada como lo exige el formato, habría comentado sobre hechos ocurridos fuera del programa, como cuando aseguró que Jesús Barco ingresaría al reality, lo cual finalmente sucedió.

Gisela Valcárcel regresará a la televisión con nuevo formato

La conductora contó detalles sobre su esperado regreso a la pantalla chica con un nuevo reality de baile, formato con el que ha alcanzado gran éxito a lo largo de su carrera. Este proyecto se emitirá en el horario estelar de los sábados, aunque no se realizará en las instalaciones habituales de Panamericana Televisión.

La conductora explicó que, debido a los cambios en la programación y la alta demanda de sets en el canal 5, su nuevo espacio tendrá que desarrollarse en otra locación. “No va a ser en la avenida Arequipa, no va a ser en la ‘Esquina de la televisión’”, indicó. Aun así, aseguró que su equipo ya trabaja en encontrar un espacio acorde a las exigencias del show. “Todos mis compañeros y yo nos iremos a otro lugar”, concluyó.