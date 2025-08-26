HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se casarán tras dos años de relación y a pocos días del estreno del nuevo álbum de la cantante

Taylor Swift y Travis Kelce se casarán tras dos años de relación juntos.
Taylor Swift y Travis Kelce se casarán tras dos años de relación juntos. | Composición LR

Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar. La cantante le dio el ansiado "sí" a la estrella de la NFL este martes 26 de agosto con un paisaje lleno de flores y rosas. "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar", dice en la foto que ambos compartieron de su compromiso.

La pareja inició su relación en el verano de 2023; es decir, después de dos años juntos es que la pareja dará el siguiente paso del matrimonio. Poco antes de la propuesta de matrimonio de Travis, Taylor había anunciado el lanzamiento de nueva álbum en un pódcast, por lo que, definitivamente, la pareja se encuentra en su mejor momento.

¿Cuántos años tiene Taylor Swift y cuál es la diferencia de edad con su novio Travis Kelce?

Aunque muchos seguidores pensaban que la estrella de la NFL era mayor que la cantante de 'Shake it off', el registro lo desmiente y ambos serían de la misma generación.

Taylor Swift nació el 13 de diciembre de 1989 y Travis Kelce el 5 de octubre de 1989. Por lo tanto, ambos tienen 35 años y la famosa pareja solo se lleva poco más de dos meses de edad, exactamente, 69 días.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

De acuerdo a People, el anillo que Travis Kelce le dio a Taylor Swift fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, una firma cuyos diseños suelen tener un valor que supera los US$33.600.

Siguiendo con los detalles, se trata de un diamante Old Mine Brilliant Cut. Con respecto al precio en sí, aún no hay una estimación precisa del lujoso anillo.

