HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Gisela Valcárcel anuncia que su nuevo programa no será en los estudios de Panamericana Televisión: "Nos iremos a otro lugar"

Dos de los programas más exitosos que condujo la popular 'Señito' se realizaron en la 'Esquina de la televisión'. El primero fue 'Aló Gisela' (1987) y el segundo 'Bailando por un sueño' (2008), ambos registraron picos de 40 puntos de rating.

Gisela debutó en Panamericana en 1987 Foto: Composición LR
Gisela debutó en Panamericana en 1987 Foto: Composición LR | Difusión

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Gisela Valcárcel encendió las alarmas al anunciar que su esperado regreso a la pantalla chica, como conductora, no será en el set de Panamericana Televisión. La popular 'Señito' precisó que su nuevo programa, junto con GV Producciones, optó por buscar un set de TV fuera de las instalaciones de 'La esquina de la televisión', pese a la historia que la une con el canal de señal abierta.

El retorno de la 'Reina de la televisión' será a través de un reality de baile, formato estrella con el que Valcárcel se ha consagrado en la pantalla chica. Además, se dio a conocer que será en horario estelar de los sábados. "No, (mi nuevo programa) no va a ser en las instalaciones de Panamericana. No va a ser en la avenida Arequipa, no va a ser en la 'Esquina de la televisión'", declaró.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel asegura que Ethel Pozo toma con tranquilidad las críticas en su contra: 'No la deprime'

lr.pe

¿Dónde será el nuevo set de Gisela Valcárcel para su esperado regreso a la TV?

Valcárcel Álvarez explicó que su nuevo programa tendrá que buscar un nuevo espacio, lejos de los sets de Panamericana Televisión debido "a la altura que el show necesita". En la misma línea, precisó que el canal 5 atraviesa varios cambios estratégicos con una nueva administración que apuesta por una competencia completamente renovada y que le dé nuevos aires a la televisión peruana.

"Me hubiera encantado, no saben cómo, hacerlo en la 'Esquina de la televisión', pero Panamericana se ha dedicado a estrenar tanto que entre JB, 'Al sexto día', ahora 'Doctor de guardia', 'Andrea', el magazine que dentro de poco estrenamos. Bueno, los sets están más que ocupados. A menos que los arrime un poco, les digo 'por favor, chicos, devuélvanme el set', pero no. No puedo hacer eso. Entonces, todos mis compañeros y yo nos iremos a otro lugar", declaró.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel afirma que no se cree la reina de la televisión peruana: 'Nunca me he puesto una corona'

lr.pe

Gisela Valcárcel y su historia con Panamericana Televisión

El primer programa que condujo Gisela Valcárcel en la televisión peruana fue 'Aló Gisela' (1987) por la señal de Panamericana Televisión. Desde sus inicios, el magazine gozó de gran popularidad y respaldo de los televidentes; incluso llegó a tener un promedio mayor de 40 puntos de rating por semanas consecutivas, un récord histórico en la televisión peruana de señal abierta. El éxito del programa le hizo ganar el apelativo de la 'Princesa del mediodía'.

En 2008, junto con su productora GV Producciones, compró los derechos de 'Bailando por un sueño', de Televisa. El reality de baile, también emitido por Panamericana, registró cifras mayores de 20 puntos de rating y picos de 40. Tras un periodo alejada de las pantallas, la ‘Señito’ se prepara para regresar por lo alto por la señal de Panamericana Televisión, la casa que la vio nacer y con la que espera gozar de popularidad. 

Notas relacionadas
Gisela Valcárcel asegura que Ethel Pozo toma con tranquilidad las críticas en su contra: “No la deprime”

Gisela Valcárcel asegura que Ethel Pozo toma con tranquilidad las críticas en su contra: “No la deprime”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"

Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel afirma que no se cree la reina de la televisión peruana: "Nunca me he puesto una corona"

Gisela Valcárcel afirma que no se cree la reina de la televisión peruana: "Nunca me he puesto una corona"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

LEER MÁS
Carlos Alcántara es ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara es ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

LEER MÁS
Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: “Con él yo me fui a la cárcel”

Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: “Con él yo me fui a la cárcel”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Espectáculos

Actor Diego Villarán revela que pudo tener un romance con Francisca Aronsson: "Conversamos de manera honesta y sincera"

Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

Carlos Alcántara es ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Tomás Gálvez: Congreso aprueba archivar su denuncia por organización criminal en caso Podemos Perú

Congreso intentará revertir decisión que evitó la inhabilitación de Pedro Castillo y Bettsy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025