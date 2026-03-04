Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Gisela Valcárcel encendió las alarmas al anunciar que su esperado regreso a la pantalla chica, como conductora, no será en el set de Panamericana Televisión. La popular 'Señito' precisó que su nuevo programa, junto con GV Producciones, optó por buscar un set de TV fuera de las instalaciones de 'La esquina de la televisión', pese a la historia que la une con el canal de señal abierta.

El retorno de la 'Reina de la televisión' será a través de un reality de baile, formato estrella con el que Valcárcel se ha consagrado en la pantalla chica. Además, se dio a conocer que será en horario estelar de los sábados. "No, (mi nuevo programa) no va a ser en las instalaciones de Panamericana. No va a ser en la avenida Arequipa, no va a ser en la 'Esquina de la televisión'", declaró.

¿Dónde será el nuevo set de Gisela Valcárcel para su esperado regreso a la TV?

Valcárcel Álvarez explicó que su nuevo programa tendrá que buscar un nuevo espacio, lejos de los sets de Panamericana Televisión debido "a la altura que el show necesita". En la misma línea, precisó que el canal 5 atraviesa varios cambios estratégicos con una nueva administración que apuesta por una competencia completamente renovada y que le dé nuevos aires a la televisión peruana.

"Me hubiera encantado, no saben cómo, hacerlo en la 'Esquina de la televisión', pero Panamericana se ha dedicado a estrenar tanto que entre JB, 'Al sexto día', ahora 'Doctor de guardia', 'Andrea', el magazine que dentro de poco estrenamos. Bueno, los sets están más que ocupados. A menos que los arrime un poco, les digo 'por favor, chicos, devuélvanme el set', pero no. No puedo hacer eso. Entonces, todos mis compañeros y yo nos iremos a otro lugar", declaró.

Gisela Valcárcel y su historia con Panamericana Televisión

El primer programa que condujo Gisela Valcárcel en la televisión peruana fue 'Aló Gisela' (1987) por la señal de Panamericana Televisión. Desde sus inicios, el magazine gozó de gran popularidad y respaldo de los televidentes; incluso llegó a tener un promedio mayor de 40 puntos de rating por semanas consecutivas, un récord histórico en la televisión peruana de señal abierta. El éxito del programa le hizo ganar el apelativo de la 'Princesa del mediodía'.

En 2008, junto con su productora GV Producciones, compró los derechos de 'Bailando por un sueño', de Televisa. El reality de baile, también emitido por Panamericana, registró cifras mayores de 20 puntos de rating y picos de 40. Tras un periodo alejada de las pantallas, la ‘Señito’ se prepara para regresar por lo alto por la señal de Panamericana Televisión, la casa que la vio nacer y con la que espera gozar de popularidad.