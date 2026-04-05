El nombre de Mark Vito volvió a generar titulares tras revelarse detalles de un incidente ocurrido dentro del reality 'La granja VIP', donde habría sido agredido por Melissa Klug. Aunque las cámaras del programa no difundieron el momento, el propio participante confirmó lo sucedido en una conversación con sus compañeros.

Según su testimonio, el episodio lo tomó por sorpresa y lo dejó en una situación incómoda. En ese contexto, destacó la intervención de Diego Chávarri, quien decidió actuar pese a su vínculo pasado con Klug. El hecho ha generado debate entre los seguidores del programa, especialmente por la ausencia de imágenes en la transmisión oficial.

Diego Chávarri ayudó a Mark Vito en agresión de Melissa Klug

De acuerdo con el relato de Mark Vito, el incidente no fue captado por las cámaras que alimentan la señal 24/7 del reality. Sin embargo, el tiktoker aseguró que atravesaba un momento complicado y que no sabía cómo reaccionar ante la situación. Fue entonces cuando Diego Chávarri intervino directamente.

“El momento no se vio, pero fue muy incómodo para mí. Nunca había estado en algo así y Diego me ayudó”, comentó Vito en una conversación privada. El influencer resaltó que su compañero tomó una decisión difícil al involucrarse, considerando su historia con Melissa Klug.

El respaldo no pasó desapercibido. Como muestra de agradecimiento, Mark Vito pidió apoyo a su pareja, Leslie Echavarría, para impulsar una campaña en favor de Chávarri y evitar su eliminación del programa. Este gesto ha sido interpretado como una señal del impacto que tuvo la intervención dentro de la convivencia.

Mark Vito confirma agresión de Melissa Klug

El propio Mark Vito confirmó que Melissa Klug lo agredió físicamente durante una dinámica en 'La granja VIP'. La revelación se dio en una conversación con otros participantes, entre ellos Gabriela Herrera, quien cuestionó la forma en que se manejó el incidente.

Durante el intercambio, también se mencionó a Samahara Lobatón, inicialmente señalada como posible responsable. No obstante, Vito aclaró que ella no tuvo contacto físico, aunque sí hubo un cruce verbal. “Ella me habló, pero no me tocó; fue su mamá”, precisó, diferenciando los roles en el altercado.

La conversación dejó momentos de tensión. Herrera insistió en que el hecho debía aclararse con mayor firmeza, subrayando que cualquier contacto físico constituye una agresión. Sin embargo, cuando Vito intentó ampliar detalles, el audio fue silenciado, lo que incrementó las dudas entre los espectadores sobre lo ocurrido realmente dentro del programa.