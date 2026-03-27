El futbolista fue anunciado como el nuevo participante de La Granja VIP Perú. Foto: Composición LR

El futbolista fue anunciado como el nuevo participante de La Granja VIP Perú. Foto: Composición LR

La Granja VIP Perú confirmó el ingreso de Jesús Barco como su nuevo participante, luego de días de especulación en torno a su posible incorporación al programa.

Su llegada se da en medio de una fuerte expectativa generada entre los seguidores del reality, quienes ya comentaban su nombre tras una serie de situaciones que encendieron los rumores sobre su ingreso después de la incorporación de Melissa Klug en la competencia.

Jesús Barco es presentado como nuevo participante de “La Granja VIP Perú”

Durante su presentación, el futbolista le comentó a Ethel Pozo que se encuentra tranquilo y motivado por esta nueva etapa dentro del programa.

“Feliz, tranquilo de estar acá, una nueva oportunidad, aprovechándola. Además, estoy acá por mi hija”, señaló.

Consultado sobre si su ingreso estaba relacionado con la reciente incorporación de su pareja y madre de su hija, Melissa Klug, a la competencia donde también se encuentra su ex Diego Chavarri. El futbolista descartó esta posibilidad y aseguró que su participación se dio de otra manera. “No. Las cosas se dieron diferente. No tengo problemas con que ella haya entrado”, afirmó.

Rumores sobre su ingreso ya circulaban en el reality

Antes de que su presentación sea oficial, el nombre de Barco ya había sido mencionado dentro del propio programa, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores del reality de competencia.

Esto ocurrió luego de que Samahara Lobatón dejara entrever su posible ingreso durante una conversación con la ‘Blanca de Chucuito’ frente a Renato Rossini JR., lo que rápidamente encendió las especulaciones en redes sociales.