Universitario - Deportes Tolima: fecha, hora y canal de TV para ver el próximo partido de la U en la Copa Libertadores 2026
En Colombia, Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima por la primera jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.
- Universitario vs Alianza Lima HOY: dónde ver el Clásico del Fútbol Peruano por el Torneo Apertura de la Liga 1
- Alineaciones Universitario - Alianza Lima: posibles formaciones para el primer clásico de la Liga 1 2026
Universitario afrontará su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo crema viajará a Colombia para enfrentar a Deportes Tolima este martes 7 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana). La ‘U’ jugará la primera fecha de la competición en el estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en Ibagué.
Este duelo es de suma importancia, ya que será el arranque copero para los dirigidos por Javier Rabanal. Tengamos en cuenta que el año pasado, lograron la clasificación a octavos de final del torneo internacional luego de 15 años.
PUEDES VER: Gremio no quiere perder a Erick Noriega: el millonario precio que le puso tras interés de clubes europeos
¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima?
Este encuentro está programado para iniciar a las 9.00 p. m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (08/04)
¿En qué canal ver Universitario vs Deportes Tolima?
Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto de este duelo por fase de grupos de Copa Libertadores.
PUEDES VER: Padre de Renato Tapia y su dura crítica tras resultados de Perú en amistosos: "La selección no es un mérito a la juventud"
Pronósticos para el Universitario vs Deportes Tolima
Las principales casas de apuesta dan un ligero favoritismo a Deportes Tolima sobre Universitario para el partido.
- Betsson: gana Universitario (3,70), empate (2,98), gana Deportes Tolima (2,32)
- Betano: gana Universitario (4,05), empate (2,72), gana Deportes Tolima (2,30)
- Bet365: gana Universitario (4,10), empate (2,63), gana Deportes Tolima (2,20)
- 1XBet: gana Universitario (4,06), empate (2,83), gana Deportes Tolima (2,26)
- Coolbet: gana Universitario (4,00), empate (2,90), gana Deportes Tolima (2,20)
- Doradobet: gana Universitario (4,20), empate (2,71), gana Deportes Tolima (2,36).