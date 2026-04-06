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Perú en riesgo: criminalidad, crisis política y desinformación digital amenazan su desarrollo en la próxima década

Se identifican 23 riesgos clave que impactan el bienestar de la población, incluyendo un incremento del 592% en extorsiones y más de 20.000 denuncias por ciberdelitos.

El avance de la criminalidad, la crisis de gobernabilidad y el uso malicioso de tecnologías como los deepfakes son los principales riesgos al desarrollo del Perú en los próximos diez años.
El avance de la criminalidad, la crisis de gobernabilidad y el uso malicioso de tecnologías como los deepfakes son los principales riesgos al desarrollo del Perú en los próximos diez años. | Andina

El Perú enfrenta una década decisiva marcada por amenazas que ponen en jaque su estabilidad y desarrollo. El avance sostenido de la criminalidad, la persistente crisis de gobernabilidad y el uso malicioso de tecnologías digitales, como los deepfakes, se perfilan como los principales riesgos para el país en los próximos 10 años, según el estudio Riesgos y oportunidades globales y nacionales para el Perú 2026–2036, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). 

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El informe advierte que estos factores no solo erosionan la seguridad y la confianza ciudadana, sino que también comprometen el bienestar de la población y la capacidad del Estado para sostener un mayor crecimiento.

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En total, se identifican 23 riesgos prioritarios (de un universo de 47 analizados) cuya magnitud ya se refleja en alarmantes indicadores: entre 2018 y 2024, la extorsión se incrementó en 592%, generando pérdidas estimadas en S/35.000 millones solo en 2023. A ello se suma el acelerado crecimiento de los ciberdelitos, con más de 20.000 denuncias registradas en 2025, una tendencia que evidencia cómo el crimen se expande cuando el Estado permanece ausente.

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Débil inversión en orden público: un factor clave del crecimiento de la criminalidad

El documento señala que las altas tasas de criminalidad en el país se explican, en parte, por la insuficiencia de recursos destinados al orden público y la seguridad ciudadana, así como por el impacto de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta situación es especialmente crítica en regiones como Madre de Dios, que registra las mayores tasas de extorsión, robos y amenazas. En paralelo, la insatisfacción con la democracia alcanza al 88% de la población, lo que evidencia un escenario de profunda fragilidad institucional y desconfianza ciudadana. 

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Asimismo, el estudio alerta sobre múltiples riesgos ambientales y económicos que agravan este escenario, entre ellos la contaminación del aire en zonas urbanas, la intensificación de eventos climáticos extremos, el avance de economías ilegales, la crisis del sector agrícola y los conflictos sociales que frenan la producción minera.

El informe también advierte que el Perú aún enfrenta grandes brechas para capitalizar estas oportunidades, como lo refleja su ubicación en el puesto 83 del Network Readiness Index 2024, indicador de rezagos en conectividad, capacidades digitales y gobierno electrónico.

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Pese a ello, el Ceplan identifica 17 oportunidades estratégicas que podrían impulsar el desarrollo del país en la próxima década, destacando las nuevas rutas del comercio internacional, la expansión de la economía digital, el uso de la inteligencia artificial para optimizar inversiones y la creciente demanda de minerales alternativos. Estas tendencias, sumadas al impulso de la infraestructura estratégica y al uso de datos abiertos, abren posibilidades para fortalecer la competitividad, la innovación y el desarrollo territorial. 

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