Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

En Lima, el miércoles 8, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, realizará su cierre de campaña. En los días previos, visitó Arequipa y Piura como parte de una gira de corte castillista, tomando como referencia al expresidente Pedro Castillo. En Piura, Antauro Humala lo acompañó en un acto público y ratificó su apoyo.

Durante ese mitin, Sánchez, usando el característico sombrero y evocando la figura de Castillo, reiteró su promesa de “liberar” al exmandatario.

Asimismo, entre sus propuestas, indicó que las trabajadoras del hogar recibirían un sueldo mínimo financiado por el Estado.