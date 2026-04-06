Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda
Los 35 aspirantes al sillón presidencial se alistan para las elecciones del domingo 12 de abril. Los candidatos tienen hasta el jueves 9 de este mes para cerrar sus actividades de campaña.
- Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026
- El día que Alberto Fujimori cerró el Congreso: a 34 años del autogolpe del 5 de abril
Los 35 candidatos al sillón presidencial se alistan para cerrar la última semana de campaña electoral previo a las Elecciones Generales del 12 de abril. Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, José Luna, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez, Alfonso López Chau, Jorge Nieto, Mario Vizcarra y Carlos Álvarez han iniciado sus cierres de campaña en diversas provincias, programando el evento principal en Lima. Por su parte, César Acuña y Yonhy Lescano concluirán sus campañas en el interior del país.
Elecciones 2026: cierre de campaña ÚLTIMAS NOTICIAS
Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se alista para cerrar su campaña presidencial
En Lima, el miércoles 8, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, realizará su cierre de campaña. En los días previos, visitó Arequipa y Piura como parte de una gira de corte castillista, tomando como referencia al expresidente Pedro Castillo. En Piura, Antauro Humala lo acompañó en un acto público y ratificó su apoyo.
Durante ese mitin, Sánchez, usando el característico sombrero y evocando la figura de Castillo, reiteró su promesa de “liberar” al exmandatario.
Asimismo, entre sus propuestas, indicó que las trabajadoras del hogar recibirían un sueldo mínimo financiado por el Estado.
Elecciones 2026: Alfonso López Chau, de Ahora Nación, viaja por el sur del país
La ruta de cierre de campaña de Alfonso López Chau inició en provincia. Así estuvo en Cusco con un mitín en la Plaza Santiago y ayer viajó a Ayavirí (Puno) en caravana.
Su actividad continuó con un discurso frente a cientos de personas con banderas del partido. Allí anunció libertad para los presos políticos, que participaron en las manifestaciones sociales contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte de diciembre de 2022 y enero-febrero 2023.
La fecha central de su cierre de campaña será el jueves en la plaza Dos de Mayo en Lima.
Elecciones 2026: candidatos tienen hasta el 9 de abril para cerrar sus campañas
Los partidos políticos tienen hasta las 11:59 p. m. del jueves 9 de abril para llevar a cabo sus actividades de cierre de campaña. Con las elecciones generales próximas, los candidatos presidenciales ya están realizando sus actos de clausura tanto en Lima como en diversas provincias.