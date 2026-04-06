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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 6 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, lunes 6 de abril de 2026, con orientación en amor, salud y trabajo para los doce signos zodiacales.

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 6 de abril
Consulta el horóscopo de hoy, lunes 6 de abril | Foto: composición LR

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, lunes 6 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del lunes 6 de abril?

  • Aries: Sientes que has perdido una opción a nivel laboral por no haberte decidido a tiempo. No te lamentes de nada y espera mejores oportunidades. Están por llegar mejores alternativas. Paciencia. 
  • Tauro: Una persona que necesita de ti te hará una oferta que no conviene por la propuesta económica. Sabes que puedes alcanzar mucho más y la descartarás. Es posible que realices un viaje. 
  • Géminis: Alguien de tu pasado regresará y es posible que esto despierte ilusiones o esperanzas de una reconciliación. Estás por enterarte de muchas cosas sobre su vida y aún no debes de precipitarte. 
  • Cáncer: Aún no recibes esa oferta laboral o propuesta que esperas. Mantén la calma, en menos tiempo del pensado llegará y tu situación cambiará. En el amor, llega una nueva oportunidad. Prepárate. 
  • Leo: Desconfías de la responsabilidad de un compañero y estarás muy pendiente de su labor. Notarás algunos descuidos y pondrás condiciones estrictas para que avance. No dejes de supervisar. 
  • Virgo: Has estado por tomar decisiones un tanto arriesgadas a nivel laboral, pero ahora analizarás con calma y las descartarás. En el amor, tomarás distancia de una persona que no actúa con madurez. 
  • Libra: Una persona que confía en ti te hará una propuesta que no sería del todo conveniente por el nivel de responsabilidad que generaría. En el amor, controla tus emociones. No caigas en una obsesión. 
  • Escorpio: Aunque te sientes seguro de tus planes, una persona con experiencia te hará un comentario que podría despertar dudas y un replanteamiento de lo proyectado. Su opinión te servirá. 
  • Sagitario: Ese viaje corto, mudanza o traslado que tenías planificado será postergado, paciencia. Es posible que termines una actividad laboral que no ha sido satisfactoria para comenzar nuevos proyectos. 
  • Capricornio: Sé precavido y no confíes asuntos económicos importantes en alguien que no sea de tu total confianza. En el amor, esa persona no es constante. Aléjate de lo que no te brinda seguridad. 
  • Acuario: Un problema familiar se resolverá de manera positiva. Hoy recuperas la paz y tu tranquilidad. En el amor, el orgullo no te permite reconocer errores cometidos. Piensa y reflexiona. 
  • Piscis: Surgirán conflictos a tu alrededor. No te conviene comentar de ellos. El clima laboral no es del todo favorable y caer en chismes podría traerte más problemas de los que imaginas. Prudencia. 


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