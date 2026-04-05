HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Música

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

La cantante y exministra instó a no votar por los partidos que conforman "una alianza corrupta" desde el Parlamento. "No votaré por exmilitares que legalizaron la dictadura de Fujimori y no votaré por ultraconservadores que ven a las mujeres como seres de segunda".

Susana Baca.
Susana Baca.

La cantante peruana, Susana Baca, se pronunció contra los candidatos que lideran las encuestas a pesar de que sus partidos conformaron el cuestionado Congreso actual. La exministra de Cultura expresó su molestia contra lo que llama "alianza corrupta" para ganar las elecciones presidenciales y tener mayoría en el Parlamento. "Estoy molesta, como todos los peruanos, porque los herederos y seguidores de los déspotas: Fujimori, García, Cerrón, Acuña y Aliaga, patrocinados por el Congreso y su alianza corrupta de impunidad que han destruido la validez de los partidos políticos, para hacer de las elecciones, una feria donde todos se venden y compran por un plato de lentejas", escribió en Instagram. "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta".

La ganadora del Grammy a la excelencia acompañó su post con un video y enumeró las razones por las que no elegiría a ciertos partidos en las próximas elecciones. "No votaré jamás por los exmilitares y policías deshonrosos que con su cinismo y silencio legalizaron la dictadura de Fujimori y ahora con venalidad desde el Congreso y con desfachatez cerraron el Museo de la Memoria".

PUEDES VER: Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

lr.pe

Baca continuó. "No votaré jamás por los pedófilos ultraconservadores y misóginos que ven a la mujer como seres de segunda, que no tienen derechos para definir sobre su vida y su cuerpo". Y, agregó que elegirá a "algunas candidatas mujeres corruptas, cínicas que solo ven dinero y frenan desde y con el Congreso mafioso leyes que resguardan la salud y la educación de nuestros jóvenes y niños".

En ese sentido, la también educadora recordó que el Congreso actual legisló en contra de la educación. "No votaré jamás por los candidatos metidos en el negocio de la educación, se oponen con desvergüenza a que las instituciones del Estado, las fiscalicen y regulen".

La publicación de la cantante logró miles de interacciones en horas. Sus seguidores aplaudieron su valentía y por "no defraudar" diciendo la verdad.

Lo más visto
Lo último
¿Qué fue de Chacal y qué tuvo que ver en el éxito de 'Papá Chacalón'?

¿Qué fue de Chacal y qué tuvo que ver en el éxito de 'Papá Chacalón'?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Música

Rafael Aguirre: «La guitarra es el mejor instrumento que existe para llegar a más públicos»

El hechizo del guitarrista Lucho González (1946-2026)

Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025