La cantante peruana, Susana Baca, se pronunció contra los candidatos que lideran las encuestas a pesar de que sus partidos conformaron el cuestionado Congreso actual. La exministra de Cultura expresó su molestia contra lo que llama "alianza corrupta" para ganar las elecciones presidenciales y tener mayoría en el Parlamento. "Estoy molesta, como todos los peruanos, porque los herederos y seguidores de los déspotas: Fujimori, García, Cerrón, Acuña y Aliaga, patrocinados por el Congreso y su alianza corrupta de impunidad que han destruido la validez de los partidos políticos, para hacer de las elecciones, una feria donde todos se venden y compran por un plato de lentejas", escribió en Instagram. "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta".

La ganadora del Grammy a la excelencia acompañó su post con un video y enumeró las razones por las que no elegiría a ciertos partidos en las próximas elecciones. "No votaré jamás por los exmilitares y policías deshonrosos que con su cinismo y silencio legalizaron la dictadura de Fujimori y ahora con venalidad desde el Congreso y con desfachatez cerraron el Museo de la Memoria".

Baca continuó. "No votaré jamás por los pedófilos ultraconservadores y misóginos que ven a la mujer como seres de segunda, que no tienen derechos para definir sobre su vida y su cuerpo". Y, agregó que elegirá a "algunas candidatas mujeres corruptas, cínicas que solo ven dinero y frenan desde y con el Congreso mafioso leyes que resguardan la salud y la educación de nuestros jóvenes y niños".

En ese sentido, la también educadora recordó que el Congreso actual legisló en contra de la educación. "No votaré jamás por los candidatos metidos en el negocio de la educación, se oponen con desvergüenza a que las instituciones del Estado, las fiscalicen y regulen".

La publicación de la cantante logró miles de interacciones en horas. Sus seguidores aplaudieron su valentía y por "no defraudar" diciendo la verdad.