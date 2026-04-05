HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Grupo de cumbia Corazón Serrano eligió a Sharik Danae, de 19 años, como su nueva cantante en un casting realizado en Comas. Muchos usuarios quedaron descontentos con la elección.  

Sharik Danae es la nueva cantante de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram.
Sharik Danae es la nueva cantante de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram.

Corazón Serrano eligió a su nueva integrante tras un intenso casting que finalizó el domingo 5 de abril en el Remanso de Comas, donde 14 jovencitas lo dieron todo en el escenario para convertirse en la flamante miembro del grupo de cumbia piurano. El evento fue transmitido en YouTube, donde miles de usuarios siguieron la jornada, y contó con la conducción de Jazmín Pinedo.

La ganadora fue Sharik Danae, recordada por haber llegado a la final del reality de canto e imitación 'Yo soy' en 2020, interpretando a la cantante chilena Mon Laferte cuando tenía solo 13 años.

PUEDES VER: ¿Le dijo adiós a Corazón Serrano? Edu Baluarte reaparece en los escenarios tras muerte de su abuelo, pero como solista

lr.pe

Sharik Danae y su conmovedora reacción al ser elegida como nueva cantante de Corazón Serrano

Cuando Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, anunció a Sharik Danae, de 19 años, como la nueva integrante del grupo, la joven no podía creerlo y quedó completamente en shock. Estalló en llanto mientras miles de papelitos picapica volaban sobre el escenario y el público la aplaudía.

Luego, cada una de las finalistas se acercó para felicitarla con abrazos, mientras la ganadora seguía sin asimilar el momento. “Tenemos nueva integrante, felicitaciones Sharik Danae”, escribió la cuenta en Instagram de Corazón Serrano al hacer el anuncio oficial.

PUEDES VER: Corazón Serrano elegirá a su nueva vocalista este domingo: conoce quiénes clasificaron al casting final

lr.pe

Usuarios descontentos con la elección de Sharik Danae como nueva integrante de Corazón Serrano

En la publicación realizada en Instagram, un gran número de usuarios expresó su descontento con la elección de Sharik Danae como nueva integrante de Corazón Serrano. Muchos tenían como favoritas a otras candidatas; sin embargo, también hubo otro grupo de cibernautas que respaldó su victoria.

“Vi todo el casting, y para mí las mejores de lejos fueron la de fucsia y la de rojo”, “Yo adoro Corazón Serrano, pero siento que ella no debió ser la ganadora, le falta aún”, “Hacen tanto casting para elegir a alguien que, imagino, venía ya con referencia; si no, no se entiende su elección”, “La verdad, en mi opinión, la volví a escuchar en YouTube y no era mi favorita”, “Una voz diferente y potente...eso es lo que busca CS”, “Me hace recordar a un casting donde ganó Kiara por encima de una cantante que era mucho mejor en voz”, fueron algunos de los comentarios.

Notas relacionadas
Corazón Serrano elegirá a su nueva vocalista este domingo: conoce quiénes clasificaron al casting final

Corazón Serrano elegirá a su nueva vocalista este domingo: conoce quiénes clasificaron al casting final

LEER MÁS
¿Le dijo adiós a Corazón Serrano? Edu Baluarte reaparece en los escenarios tras muerte de su abuelo, pero como solista

¿Le dijo adiós a Corazón Serrano? Edu Baluarte reaparece en los escenarios tras muerte de su abuelo, pero como solista

LEER MÁS
Briela Cirilo genera polémica al rechazar regalo de fans en pleno concierto de Corazón Serrano

Briela Cirilo genera polémica al rechazar regalo de fans en pleno concierto de Corazón Serrano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

LEER MÁS
Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

LEER MÁS
Katy Jara conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé tras dura lucha por quedar embarazada: "Sufrimos mucho"

Katy Jara conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé tras dura lucha por quedar embarazada: "Sufrimos mucho"

LEER MÁS
Allison Pastor presume a su padre y desata comentarios en redes por lo joven que luce: "Se ve mejor que Erick Elera"

Allison Pastor presume a su padre y desata comentarios en redes por lo joven que luce: "Se ve mejor que Erick Elera"

LEER MÁS
Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

LEER MÁS
Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enrique Vila-Matas: “La metaliteratura no existe, es algo inherente a la escritura, es en realidad un cliché crítico”

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Alemania endurece reglas: hombres de hasta 45 años deberán avisar si viajan al extranjero ante plan militar

Espectáculos

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025