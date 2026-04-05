Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Corazón Serrano eligió a su nueva integrante tras un intenso casting que finalizó el domingo 5 de abril en el Remanso de Comas, donde 14 jovencitas lo dieron todo en el escenario para convertirse en la flamante miembro del grupo de cumbia piurano. El evento fue transmitido en YouTube, donde miles de usuarios siguieron la jornada, y contó con la conducción de Jazmín Pinedo.

La ganadora fue Sharik Danae, recordada por haber llegado a la final del reality de canto e imitación 'Yo soy' en 2020, interpretando a la cantante chilena Mon Laferte cuando tenía solo 13 años.

Sharik Danae y su conmovedora reacción al ser elegida como nueva cantante de Corazón Serrano

Cuando Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, anunció a Sharik Danae, de 19 años, como la nueva integrante del grupo, la joven no podía creerlo y quedó completamente en shock. Estalló en llanto mientras miles de papelitos picapica volaban sobre el escenario y el público la aplaudía.

Luego, cada una de las finalistas se acercó para felicitarla con abrazos, mientras la ganadora seguía sin asimilar el momento. “Tenemos nueva integrante, felicitaciones Sharik Danae”, escribió la cuenta en Instagram de Corazón Serrano al hacer el anuncio oficial.

Usuarios descontentos con la elección de Sharik Danae como nueva integrante de Corazón Serrano

En la publicación realizada en Instagram, un gran número de usuarios expresó su descontento con la elección de Sharik Danae como nueva integrante de Corazón Serrano. Muchos tenían como favoritas a otras candidatas; sin embargo, también hubo otro grupo de cibernautas que respaldó su victoria.

“Vi todo el casting, y para mí las mejores de lejos fueron la de fucsia y la de rojo”, “Yo adoro Corazón Serrano, pero siento que ella no debió ser la ganadora, le falta aún”, “Hacen tanto casting para elegir a alguien que, imagino, venía ya con referencia; si no, no se entiende su elección”, “La verdad, en mi opinión, la volví a escuchar en YouTube y no era mi favorita”, “Una voz diferente y potente...eso es lo que busca CS”, “Me hace recordar a un casting donde ganó Kiara por encima de una cantante que era mucho mejor en voz”, fueron algunos de los comentarios.