Espectáculos

Gisela Valcárcel asegura que Ethel Pozo toma con tranquilidad las críticas en su contra: “No la deprime”

La conductora y empresaria, Gisela Valcárcel, se refirió a los comentarios que recibe su hija por su rol en televisión y explicó por qué no afectan su ánimo ni su desempeño frente a cámaras.

Gisela Valcárcel reveló que las críticas contra su hija le afectaron al inicio.
Gisela Valcárcel reveló que las críticas contra su hija le afectaron al inicio. | Foto composición LR / Google

Gisela Valcárcel fue consultada por las críticas que recibe su hija Ethel Pozo debido a su trabajo como conductora y a su exposición constante en el mundo del espectáculo. La figura televisiva habló con franqueza sobre este tema y dejó en claro cómo asume su familia los comentarios que circulan en torno a la labor de la presentadora.

En ese contexto, la popular ‘Señito’ explicó que su hija entiende que los cuestionamientos forman parte de la industria en la que decidió desarrollarse. Según señaló, Ethel asume su rol con madurez y comprende que la opinión pública acompaña a quienes tienen presencia en la pantalla chica.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel afirma que no se cree la reina de la televisión peruana: 'Nunca me he puesto una corona'

lr.pe

Gisela Valcárcel y su postura frente a las críticas a Ethel Pozo

Al referirse directamente al impacto de estos señalamientos, Gisela fue enfática al asegurar que no generan un efecto negativo en el estado emocional de su hija. “A ella no la para, no la deprime. Siente absolutamente distinto. Dice es parte… Uno no puede estar pensando”, expresó en declaraciones al diario Trome.

En esa misma línea, la conductora detalló que Ethel compara su situación con la de otros profesionales que también son evaluados por la sociedad. “Esto es un trabajo y en tu trabajo si uno juzga al médico, juzga al abogado… ¿por qué no te van a juzgar a ti?”, añadió, dejando en claro que su hija entiende la dinámica del medio.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: 'La gente se ilusionó con que nosotros volvamos'

lr.pe

El regreso de Gisela Valcárcel y su mirada sobre la televisión

En otro momento de la entrevista, Gisela confesó que, al inicio, las críticas sí le generaron inquietud como madre. Sin embargo, esa sensación cambió con el tiempo. “Al principio me preocupé, pero luego me di cuenta… estoy hablando de hace algún tiempo”, precisó, al notar que Ethel mantenía una actitud firme ante los comentarios.

En otro momento de la conversación, la presentadora fue consultada sobre su regreso a la televisión y los comentarios que la señalan como la “reina” de la pantalla. Al respecto, fue clara: “No creo. Nunca me he puesto una corona… Que la corona se la lleve cualquiera”. Además, remarcó que su motivación se centra en entretener al público y conectar con las familias que la acompañan cada fin de semana.

Gisela Valcárcel asegura que Ethel Pozo toma con tranquilidad las críticas en su contra: "No la deprime"

