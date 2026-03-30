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Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

“No tenemos nada que ocultar”, expresó la también actriz al ser sorprendida por la reportera de ‘Amor y fuego’, al ser consultada sobre si mantiene una relación con Mario Irivarren. El modelo viene de traicionar a Onelia Molina en Argentina.

Mario Irivarren se desempeña como conductor del podcast 'La manada'. Foto: Composición LR/Willax.
Mario Irivarren se desempeña como conductor del podcast 'La manada'. Foto: Composición LR/Willax.

Mario Irivarren reapareció tras dar por finalizada su relación con Onelia Molina, de casi tres años, luego de una infidelidad suya en Argentina. Las cámaras de 'Amor y fuego' captaron al conductor del podcast 'La manada' en Paracas, a bordo de su camioneta color blanco.

Sin embargo, no estaba solo. En el asiento de copiloto se encontraba Ximena Hoyos, exconductora del programa 'América Kids' y también exintegrante de 'Esto es guerra' y 'Combate'.

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Mario Irivarren es captado ingresando a hospedaje con Ximena Hoyos

Las cámaras del programa de Rodrigo Gonzales, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre siguieron la camioneta de Mario Irivarren, quien trasladaba a Ximena Hoyos. La sorpresa del reportero fue mayor al ver que el vehículo ingresó a un hotel de tipo resort veraniego.  

“Juntos llegan a un hospedaje, que es un resort veraniego, donde en la playa se practican deportes acuáticos, pero no deja de ser un hotel. Seguro muchos dirán que son amigos y que Ximena es su hombro de apoyo en estos momentos”, señala la voz en off del reportaje.

Luego, se observó al exchico reality practicando un deporte en la playa, montando una tabla de surf y ayudado por un paracaídas, mientras que Ximena Hoyos prefirió quedarse en la arena, bronceándose y observándolo a la distancia.

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¿Qué dijeron Mario Irivarren y Ximena Hoyos tras ser captados juntos?

La reportera de ‘Amor y fuego’ abordó en la misma playa a Mario Irivarren y empezó a hacerle preguntas sobre Onelia Molina, si se arrepentía de lo ocurrido en Argentina, donde admitió que le fue infiel y otros temas más. Sin embargo, no respondió y solo mostró un semblante serio y regresó al mar para evitar a la periodista.  

Por su parte, quien sí declaró fue Ximena Hoyos, quien aclaró el vínculo que mantiene con Mario Irivarren. “Fue un plan de la nada, pero somos amigos, hablamos y no le veo nada malo. Y yo pensé, pucha, a Mario lo siguen hasta el baño. Pero igual, no tenemos nada que ocultar”, sostuvo.

Ante la pregunta de si tendría una relación con el modelo, respondió: “Imposible, no”. Además, evitó pronunciarse sobre si se solidarizaba con Onelia Molina tras la traición que le hizo Irivarren.

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