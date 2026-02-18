HOYSuscripcion LR Focus

Paro de 48 horas en la Carretera Central
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
Keiko Fujimori enfrentada con su hija por aborto y adiós Jerí | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Gisela Valcárcel afirma que no se cree la reina de la televisión peruana: "Nunca me he puesto una corona"

En medio de la expectativa por su regreso a la televisión, Gisela Valcárcel aclara que no busca coronas ni títulos, sino conectar con el público y brindar diversión con sus programas.

Gisela Valcárcel se sinceró en entrevista durante su paso por Iquitos.
Gisela Valcárcel se sinceró en entrevista durante su paso por Iquitos. | Foto: Facebook/Gisela Valcárcel

La conductora Gisela Valcárcel reapareció en una entrevista para hablar de su regreso a Panamericana TV tras dejar América y del nuevo proyecto que prepara junto a Ethel Pozo y Maju Mantilla bajo su empresa GV Producciones. En medio de la expectativa, la popular 'Señito' respondió a quienes la llaman "la reina de la televisión" con una declaración tajante que refleja su visión sobre la carrera que ha construido.

El anuncio de su retorno a la pantalla chica ha generado comentarios en la industria televisiva, pero Gisela dejó claro que su objetivo no es recuperar títulos ni coronas, sino ofrecer un programa que conecte con el público y se convierta en un espacio de entretenimiento familiar.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': 'Han tenido una mejor oferta'

"Nunca me he puesto una corona": Gisela se sincera sobre ser considerada la "reina de la televisión"

Todo sucedió en una entrevista con la periodista Carla Chevez, quien abordó diversos aspectos de la vida de Gisela. En un momento de la conversación, la 'Señito' fue consultada si el reinado de la televisión seguía siendo suyo, a propósito de los comentarios que señalaban que la reina de la pantalla chica regresaba para retomar su corona. Sobre la pregunta, la conductora fue enfática: "No creo. Nunca me he puesto una corona, nunca he puesto eso sobre mi espalda. Que la corona se la lleve cualquiera. Esas cosas pesan mucho sobre uno".

La conductora añadió que su motivación para volver al ámbito está en el público: "No hago un programa diciendo: 'Ahora me van a poner la corona'. Eso sería absurdo. Hago un programa con ganas de que la gente se divierta". Su enfoque, explicó, siempre ha sido pensar en las familias que la acompañan cada fin de semana.

Gisela Valcárcel provocó revuelo en Iquitos, donde viajó para asistir como invitada a concierto del grupo Explosión. Foto: Facebook/Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel provocó revuelo en Iquitos, donde viajó para asistir como invitada a concierto del grupo Explosión. Foto: Facebook/Gisela Valcárcel

PUEDES VER: Allison Pastor niega conflictos con Gisela Valcárcel tras enfrentamiento de 2021 y descarta participar en su programa: 'Estoy en otra etapa'

Gisela agradecida por regresar a Panamericana TV

Gisela detalló que sus shows están pensados para la gente común y sus historias. "Hago un programa imaginando a una amiga cuyo nombre es Claudia, que el sábado siempre su marido le llevaba pizza y una copita de vino; se sentaban y veían el programa", relató. También recordó el caso de una mujer con 13 hijos que no podía llevarlos al cine, pero que encontró en 'Bailando por un sueño' un espacio de motivación. "Ver ese programa la ayudó muchísimo, porque sus hijos aprendían a luchar, aprendían que uno se cae, pero se vuelve a levantar", señaló. Para ella, esa es la esencia de su trabajo: transmitir que de cada caída se aprende y que no se puede entrar a las batallas con miedo.

La conductora añadió que su regreso a Panamericana TV tiene un significado especial. "En esta oportunidad, tengo otra suerte, otra bendición: regresar a Panamericana, y pareciera que, con eso, a mis orígenes. Estar aquí, estar cerca de la gente, es como volver a mis orígenes", afirmó. La 'Señito' reconoció que no sabe cuál es el plan de Dios, pero se mostró agradecida por la oportunidad. "Pretendemos agradar, que la propuesta guste, pero eso ya le queda a la gente", concluyó.

