Keiko y López Aliaga lideran encuesta IEP, pero se estancan: Álvarez y Sánchez se acercan a los primeros lugares

Keiko y López Aliaga lideran encuesta IEP, pero se estancan: Álvarez y Sánchez se acercan a los primeros lugares

A tan solo más de una semana de las Elecciones 2026, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga continúan en los primeros lugares de intención de voto, pero sin un aumento significativo en comparación a meses anteriores. Le siguen Carlos Álvarez y Roberto Sánchez, quienes sí experimentan una preferencia creciente entre la ciudadanía, reportó la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En la última semana de marzo, Fujimori registra 10%; mientras que López Aliaga, 8.7%. Les sigue Álvarez de País para Todos con 6.9% y Sánchez de Juntos por el Perú con 6.7%.

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En quinto y sexto lugar se ubican Alfonso López Chau de Ahora Nación (6.4%) y Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno (5.4%).

Quien ha tenido un aumento significado tras las dos semanas de debate es el exalcalde de Lima Ricardo Belmont del partido Cívico Obras. En enero, el candidato presentaba 2.4%; en febrero, 1.7% y en marzo pasó de 2.3% a 5.2%.

Marisol Pérez Tello de Primero la Gente también registra progreso en las encuestas. Pasó de tener 1.1% en enero último a 2.3% a fines de marzo.

Por el contrario, Wolfang Grozo de Integridad Democrática perdió el 4.3% de las primeras semanas de marzo, el cual coincidió con su mayor presencia en redes sociales. Para fines del mismo mes y tras su participación en los debates, Grozo retrocedió a 1.1%, una cifra similar a la obtenido en enero y febrero.

En el caso de Fujimori, López Aliaga, Álvarez, Nieto y Belmont, la mayor parte de sus votantes se concentran en Lima Metropolitana. En cambio, Sánchez y López Chau tiene más preferencia en las categorías Perú urbano y Perú rural.

El representante de Juntos por el Perú presenta mayor acogida en el norte y el de Ahora Nación, en el sur.

48% de los encuestados ya ha decidido su voto

A diferencia de meses anteriores, ante la cercanía de las votaciones del 12 de abril, el 48% asegura que su voto está decidido y no lo cambiará. En tanto, un 22% considera que sí podría modificarlo.

El 25% menciona que aún no decide su voto.

Del total de encuestados, el 70% eligió a un candidato cuando se les presentó la lista de postulantes. Esta cifra fue mucho menor en enero cuando solo el 56% tenía un nombre en mente.

Consecuentemente, la cifra de quienes no eligen a un candidato disminuyó. Paso de 45% en enero a un 30% a fines de marzo. Esto último coincide con la culminación de las dos semanas de debate presidencial que, justamente, el objetivo era permitir que la ciudadanía conozca y evalúe las principales propuestas de gobierno.

Aunque, cuando se les consultó a los encuestado su vieron, escucharon o se enteraron del ciclo de debates presidenciales, el 73% dijo que no y solo un 27% sí.

Más de la mitad votará por un solo partido

En febrero, el 49% manifestó que votará por un solo partido y el 36% que daría un voto cruzado.

Ahora, el 55% ha decidido votar por el mismo partido de su candidato presidencial en senadores y diputados, y el 28% aplicará el voto cruzado.

El 5% votará en blanco o nulo, y un 12% no sabe/no opina.