Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

Los Chankas y Alianza Lima se ubican en el primer lugar de la tabla de la Liga 1. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima/Los Chankas

Los Chankas y Alianza Lima se ubican en el primer lugar de la tabla de la Liga 1. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima/Los Chankas

La Liga 1 regresó con resultados sorpresivos. En la novena jornada del Torneo Apertura, el clásico entre Universitario y Alianza Lima fue el duelo más importante de la fecha, el cual terminó en un triunfo ajustado para los cremas.

Por su parte, Los Chankas, que son la revelación del certamen, visita este domingo FC Cajamarca en un duelo clave para ambas instituciones. Por su parte, Sporting Cristal dejó una pobre imagen ante CD Moquegua y sumó una nueva derrota de local y se alejó más de las primeras posiciones de la Liga 1.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas tienen una oportunidad de oro para colocarse como únicos punteros si es que logran vencer a FC Cajamarca, ello tras la caída de Alianza contra Universitario.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 8 6 7 20 2. Alianza Lima 9 6 7 20 3. Cienciano 9 6 10 19 4. Universitario 9 5 5 18 5. UTC 9 4 1 14 6 Cusco FC 9 4 2 13 7. Juan Pablo II 9 4 -6 13 8. Comerciantes Unidos 9 3 0 12 9. Sporting Cristal 9 3 3 11 10. Alianza Atlético 9 2 1 11 11. Melgar 9 3 0 11 12. Deportivo Garcilaso 9 2 -1 10 13. CD Moquegua 9 3 -7 10 14. ADT 9 2 -3 9 15. Sport Huancayo 9 2 -4 8 16. Sport Boys 9 2 -4 8 17. Atlético Grau 9 1 -5 7 18. FC Cajamarca 8 1 -6 5

Partidos de la Liga 1: resultados de la fecha 9 del Apertura

Los partidos de esta nueva jornada del fútbol peruano se llevarán a cabo entre el viernes 3 y el lunes 6 de abril.

Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua | viernes 3 de abril | 11.00 a. m.

Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau | viernes 3 de abril | 3.00 p. m.

| viernes 3 de abril | 3.00 p. m. Cienciano 3-2 ADT | viernes 3 de abril | 6.15 p. m.

| viernes 3 de abril | 6.15 p. m. Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys | sábado 4 de abril | 1.15 p. m.

| sábado 4 de abril | 1.15 p. m. Melgar 1-3 Cusco FC | sábado 4 de abril | 3.30 p. m.

| sábado 4 de abril | 3.30 p. m. Universitario 1-0 Alianza Lima | sábado 4 de abril | 8.00 p. m.

Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos | domingo 5 de abril | 1.15 p. m.

| domingo 5 de abril | 1.15 p. m. Juan Pablo II 2-1 UTC de Cajamarca | domingo 5 de abril | 3.30 p. m.

| domingo 5 de abril | 3.30 p. m. FC Cajamarca vs Los Chankas | lunes 6 de abril | 3.00 p. m.

¿Qué canal pasa la transmisión de la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. De igual forma, Movistar Deportes transmitió el partido Moquegua vs Cusco FC y en el canal oficial de YouTube de L1 Max se puede ver gratis por internet el Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso.