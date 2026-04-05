¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

Los peruanos tendrán hasta las 5 de la tarde para asistir a votar en sus locales de votación. Foto: Difusión

Los peruanos tendrán hasta las 5 de la tarde para asistir a votar en sus locales de votación. Foto: Difusión

Las Elecciones Generales Perú 2026 se realizarán el domingo 12 de abril en todo el país, y más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino. Una de las principales dudas entre los electores es el horario en el que podrán emitir su voto.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), la jornada electoral se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todos los locales de votación a nivel nacional. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acercarse a sus respectivos centros para sufragar de manera ordenada.

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Es importante tener en cuenta que, si al llegar las 5.00 p. m. aún hay electores en cola dentro del local de votación, estos sí podrán ejercer su derecho al voto hasta que todos hayan sufragado. Sin embargo, no se permitirá el ingreso de más personas después de la hora límite.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos. Para ello, los electores pueden verificar previamente su local de votación y número de mesa a través de los canales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Restricciones durante la jornada

Durante el horario de votación también rigen ciertas restricciones. Por ejemplo, está prohibida la reunión de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación entre las 7.00 a. m. y las 5.00 p. m., con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso.

Además, continúan vigentes otras disposiciones como la denominada ley seca y la suspensión de propaganda política.

Las autoridades electorales, junto con las Fuerzas Armadas y la PNP, supervisarán el cumplimiento de estas normas en todo el país.