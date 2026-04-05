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Chacalón Jr. preocupa al anunciar su retiro temporal de los escenarios por problemas de salud: “No es una despedida”

‘Chacalón Jr.’, hijo de la leyenda de la música chicha ‘Papá Chacalón’, emitió un comunicado en redes sociales explicando los motivos de su decisión.

José María Palacios 'Chacalón Jr.' cuenta con 45 años. Foto: Composición LR/Facebook.
José María Palacios 'Chacalón Jr.' cuenta con 45 años. Foto: Composición LR/Facebook.

José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr., anunció que dejará los escenarios de manera temporal por problemas de salud. El ícono de la música chicha en el Perú e hijo de la leyenda Lorenzo Palacios, ‘Chacalón’, dio la difícil noticia a través de sus redes sociales, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

“Mi salud me ha pedido hacer una pausa obligatoria. No es una despedida”, escribió el artista de 45 años. Días atrás, el también cantante Toño Centella pidió a sus seguidores que recen por la salud del chichero y buen amigo, ya que no estaba atravesando un buen momento.

Comunicado de José María Palacios &#039;Chacalón&#039;. Foto: Facebook.

Comunicado de José María Palacios 'Chacalón'. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Chacalón Jr. enfrenta problemas de salud y Toño Centella pide que recen por el chichero: “Tú eres fuerte, mi cumpita”

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Chacalón Jr. anuncia que deja los escenarios de manera temporal por salud

Chacalón Jr. compartió la noche del sábado 4 de abril un comunicado en sus redes sociales anunciando que dejará los escenarios de manera temporal debido a problemas de salud que le aquejan, sin detallar exactamente qué padece.

“Me dirijo a ustedes con el cariño y respeto de siempre, para compartir el motivo de mi ausencia en los escenarios. Luego de muchos años de trabajo constante, mi salud me ha pedido hacer una pausa obligatoria”, expresó en un inicio José María Palacios. 

“Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles. A lo largo de este camino, he tenido el orgullo de llevar en alto el apellido Palacios Puente, llegando a sus corazones con la misma entrega y pasión de siempre”, resaltó Chacalón Jr.

Al finalizar su anuncio, ‘el hijo de la leyenda’ ratificó que su retiro solo será temporal hasta recuperarse completamente. “También deseo evitar especulaciones o comentarios malintencionados. Me quedo con lo más valioso: el cariño sincero de ustedes, mi público. Esto no es una despedida… es solo una pausa”, señaló.

PUEDES VER: Chacalón Jr. se pronuncia tras saludar a 'Los Pulpos' durante concierto en Trujillo

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Toño Centella pide que recen por la salud de Chacalón Jr.

Toño Centella fue el primero en hablar abiertamente sobre los problemas de salud de Chacalón Jr. A través de sus redes sociales, pidió a sus seguidores que recen por el intérprete de ‘Interesada’, quien no está atravesando un momento favorable, motivo por el cual se ausentó de los escenarios.

“Quiero pedir una cadena de oración por la salud de mi compadre José María Palacios. Tú eres fuerte, mi cumpita, y vas a salir de esto. Todos los chacaloneros y centelleros orarán por tu salud. Fuerzas, cumpita, Dios siempre estará contigo”, compartió el también exponente de la música chicha.

 

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