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Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Este fin se semana continúa la fase de semifinales de la Liga Peruana de Vóley. De igual forma, se llevan a cabo los partidos de playoffs por el quinto lugar.

Universitario, San Martín y Alianza Lima se encuentran disputando las semifinales del torneo. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Universitario, San Martín y Alianza Lima se encuentran disputando las semifinales del torneo. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

La ronda de playoffs y los partidos de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empezaron este sábado 4 de abril. Universitario consiguió un triunfazo ante San Martín y forzó un extra game para la próxima semana

Este domingo 5 será el turno de Alianza Lima y Géminis, donde las blanquiazules parten con ventaja tras ganar el primer enfrentamiento. Una nueva victoria de las íntimas las pondrá automáticamente en la final de la Liga Peruana de Vóley en busca del tricampeonato.

PUEDES VER: Universitario - San Martín: día, hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: semifinales y playoffs

Sábado 4 de abril

  • Circolo Sportivo Italiano 3-1 Deportivo Soan (25-21, 19-25, 25-17 y 25-18) | Finalizado
  • Universitario 3-0 San Martín (25-22, 25-17 y 25-16) | Finalizado

Domingo 5 de abril

  • Atlético Atenea 2-3 Regatas Lima (27-25, 18-25, 18-25 y 23-25) | Finalizado
  • Deportivo Géminis 0-3 Alianza Lima (15-25, 22-25 y 13-25) | Finalizado

¿Dónde ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos en esta nueva etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se podrán ver por el canal Latina en señal abierta, pero también desde su app y página web. Además, el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook del certamen cuentan con transmisión gratis por internet.

PUEDES VER: Manuel Barreto hace mea culpa acerca del aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1: "Estoy convencido de que fue un error"

lr.pe

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para asistir a los encuentros de la Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus. Estos son los precios por sector.

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.
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