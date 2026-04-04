Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato
Este fin se semana continúa la fase de semifinales de la Liga Peruana de Vóley. De igual forma, se llevan a cabo los partidos de playoffs por el quinto lugar.
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La ronda de playoffs y los partidos de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empezaron este sábado 4 de abril. Universitario consiguió un triunfazo ante San Martín y forzó un extra game para la próxima semana
Este domingo 5 será el turno de Alianza Lima y Géminis, donde las blanquiazules parten con ventaja tras ganar el primer enfrentamiento. Una nueva victoria de las íntimas las pondrá automáticamente en la final de la Liga Peruana de Vóley en busca del tricampeonato.
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Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: semifinales y playoffs
Sábado 4 de abril
- Circolo Sportivo Italiano 3-1 Deportivo Soan (25-21, 19-25, 25-17 y 25-18) | Finalizado
- Universitario 3-0 San Martín (25-22, 25-17 y 25-16) | Finalizado
Domingo 5 de abril
- Atlético Atenea 2-3 Regatas Lima (27-25, 18-25, 18-25 y 23-25) | Finalizado
- Deportivo Géminis 0-3 Alianza Lima (15-25, 22-25 y 13-25) | Finalizado
¿Dónde ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?
Los partidos en esta nueva etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se podrán ver por el canal Latina en señal abierta, pero también desde su app y página web. Además, el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook del certamen cuentan con transmisión gratis por internet.
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Entradas para la Liga Peruana de Vóley
Las entradas para asistir a los encuentros de la Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus. Estos son los precios por sector.
- General: 20 soles
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles.