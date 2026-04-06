El reality 'La granja VIP Perú' continúa sumando episodios de alta tensión, esta vez con Jesús Barco como protagonista de una fuerte polémica. Antes de ser eliminado, el futbolista fue captado emitiendo una amenaza directa contra Mark Vito, tras conocer detalles del enfrentamiento entre el influencer y Melissa Klug, situación que ha generado rechazo en la audiencia.

El incidente se produjo en medio de una creciente escalada de conflictos dentro del programa, donde las discusiones entre participantes se han vuelto recurrentes. La reacción de Barco, sumada al quiebre emocional de la pareja de Vito, ha encendido el debate en redes sociales.

Jesús Barco lanzó dura amenaza contra Mark Vito

La controversia se desató luego de que Jesús Barco se refiriera al altercado entre Melissa Klug y Mark Vito con un discurso cargado de agresividad. Según sus propias palabras, el futbolista aseguró que, de haber estado presente, habría reaccionado violentamente: “Agarro un botellazo y se lo reviento en la sien y ya yo me iba feliz”.

El comentario no solo generó indignación por su contenido, sino también por la naturalidad con la que Barco minimizó las posibles consecuencias legales. En la misma intervención, sostuvo que un enfrentamiento de este tipo no tendría mayores repercusiones judiciales, lo que incrementó las críticas en redes sociales.

El contexto de la discusión se remonta al enfrentamiento previo entre Melissa Klug y Mark Vito dentro del reality, episodio que ya había generado opiniones divididas. Sin embargo, la intervención de Barco elevó el nivel del conflicto, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados del programa en lo que va de la temporada.

Cabe señalar que el futbolista fue eliminado del reality el 4 de abril, tras obtener la menor votación frente a otros participantes como Pati Lorena y Diego Chávarri. Su salida se produjo apenas una semana después de su ingreso, en medio de cuestionamientos por su comportamiento.

Novia de Mark Vito indignada por palabras de Jesús Barco

Las declaraciones de Jesús Barco tuvieron un impacto inmediato en el entorno de Mark Vito. Su pareja, Leslie Echevarría, expresó su rechazo de manera contundente, evidenciando su preocupación por la integridad del influencer y cuestionando el tono violento del discurso.

“Oye, Melissa fue quien agredió a Mark. Encima me pasan un video en donde Jesús dice ‘si yo hubiera estado ahí, le hubiera tirado un botellazo en la cabeza a Mark. No me parece justo que se agarren de un team con algo delicado. Samahara está usando al team para ser mala”, expresó la empresaria.