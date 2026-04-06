HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Keiko vs. Álvarez en segunda vuelta? y Rafael López Aliaga amenaza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

Jesús Barco generó controversia en ‘La granja VIP’ tras exponerse la amenaza que le hizo a Mark Vito luego del enfrentamiento con Melissa Klug. La reacción de su entorno y la indignación de la pareja del influencer elevan la tensión.

Melissa Klug y Mark Vito tuvieron un fuerte enfrentamiento en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura YouTube
Melissa Klug y Mark Vito tuvieron un fuerte enfrentamiento en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura YouTube

El reality 'La granja VIP Perú' continúa sumando episodios de alta tensión, esta vez con Jesús Barco como protagonista de una fuerte polémica. Antes de ser eliminado, el futbolista fue captado emitiendo una amenaza directa contra Mark Vito, tras conocer detalles del enfrentamiento entre el influencer y Melissa Klug, situación que ha generado rechazo en la audiencia.

El incidente se produjo en medio de una creciente escalada de conflictos dentro del programa, donde las discusiones entre participantes se han vuelto recurrentes. La reacción de Barco, sumada al quiebre emocional de la pareja de Vito, ha encendido el debate en redes sociales.

PUEDES VER: Jesús Barco es eliminado de 'La Granja VIP Perú', pero Melissa Klug y Samahara Lobatón sorprenden al celebrar que Pati Lorena se salvara

lr.pe

Jesús Barco lanzó dura amenaza contra Mark Vito

La controversia se desató luego de que Jesús Barco se refiriera al altercado entre Melissa Klug y Mark Vito con un discurso cargado de agresividad. Según sus propias palabras, el futbolista aseguró que, de haber estado presente, habría reaccionado violentamente: “Agarro un botellazo y se lo reviento en la sien y ya yo me iba feliz”.

El comentario no solo generó indignación por su contenido, sino también por la naturalidad con la que Barco minimizó las posibles consecuencias legales. En la misma intervención, sostuvo que un enfrentamiento de este tipo no tendría mayores repercusiones judiciales, lo que incrementó las críticas en redes sociales.

El contexto de la discusión se remonta al enfrentamiento previo entre Melissa Klug y Mark Vito dentro del reality, episodio que ya había generado opiniones divididas. Sin embargo, la intervención de Barco elevó el nivel del conflicto, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados del programa en lo que va de la temporada.

Cabe señalar que el futbolista fue eliminado del reality el 4 de abril, tras obtener la menor votación frente a otros participantes como Pati Lorena y Diego Chávarri. Su salida se produjo apenas una semana después de su ingreso, en medio de cuestionamientos por su comportamiento.

PUEDES VER: Melissa Klug y Pamela López protagonizan fuerte pelea por Jesús Barco en 'La Granja VIP': "Doble moral"

lr.pe

Novia de Mark Vito indignada por palabras de Jesús Barco

Las declaraciones de Jesús Barco tuvieron un impacto inmediato en el entorno de Mark Vito. Su pareja, Leslie Echevarría, expresó su rechazo de manera contundente, evidenciando su preocupación por la integridad del influencer y cuestionando el tono violento del discurso.

“Oye, Melissa fue quien agredió a Mark. Encima me pasan un video en donde Jesús dice ‘si yo hubiera estado ahí, le hubiera tirado un botellazo en la cabeza a Mark. No me parece justo que se agarren de un team con algo delicado. Samahara está usando al team para ser mala”, expresó la empresaria.

Notas relacionadas
Jesús Barco es eliminado de 'La Granja VIP Perú', pero Melissa Klug y Samahara Lobatón sorprenden al celebrar que Pati Lorena se salvara

Jesús Barco es eliminado de 'La Granja VIP Perú', pero Melissa Klug y Samahara Lobatón sorprenden al celebrar que Pati Lorena se salvara

LEER MÁS
'La Granja VIP Perú' tendrá a su tercer eliminado este sábado 4 de abril: quiénes están nominados y cómo votar por ellos

'La Granja VIP Perú' tendrá a su tercer eliminado este sábado 4 de abril: quiénes están nominados y cómo votar por ellos

LEER MÁS
Melissa Klug y Pamela López protagonizan fuerte pelea por Jesús Barco en 'La Granja VIP': "Doble moral"

Melissa Klug y Pamela López protagonizan fuerte pelea por Jesús Barco en 'La Granja VIP': "Doble moral"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

LEER MÁS
Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

LEER MÁS
Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

LEER MÁS
Actriz Mayella Lloclla revela su secreto para lucir de 20 tras cumplir 40 años: "La juventud no es un número"

Actriz Mayella Lloclla revela su secreto para lucir de 20 tras cumplir 40 años: "La juventud no es un número"

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario - Deportes Tolima: fecha, hora y canal de TV para ver el próximo partido de la U en la Copa Libertadores 2026

Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

BCR: actividad agropecuaria creció 4% durante enero

Espectáculos

Mario Irivarren reaparece en anuncio del regreso del pódcast ‘La Manada’: “Esta es la última”

Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuándo se conocerán los resultados presidenciales de las Elecciones 2026? Esto dice la ONPE

Alfonso López Chau recibe multitudinario respaldo en Cusco y Puno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025