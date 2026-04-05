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Política

La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

Testimonio. Durante más de seis años, José Quispe Revoredo se transformó en un amigo íntimo y visitante habitual de Alberto Fujimori en la prisión, lo que contribuyó a que conociera el entorno secreto de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Íntimos. Kenji Fujimori, José Quispe Revoredo y Keiko Fujimori antes que se desatara la furia de la tercera contra el primero. Foto: difusión
Íntimos. Kenji Fujimori, José Quispe Revoredo y Keiko Fujimori antes que se desatara la furia de la tercera contra el primero. Foto: difusión

Desde que conoció al expresidente Alberto Fujimori cumpliendo condena en el penal de la Diroes, José Quispe Revoredo se convirtió en un personaje de confianza del exmandatario, lo que le permitió vincularse con la familia -especialmente con Susana Higuchi y sus hijos Keiko y Kenji Fujimori- e introducirse en las entrañas del partido fujimorista.

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De la extraordinaria cercanía y confianza que logró con la familia Fujimori, Quispe ha acopiado manuscritos, fotografías, correos electrónicos, chats, audios y videos grabados por él mismo, abundante y valioso material que le ha servido para escribir el libro 'Mis anécdotas: En el peso de la verdad con la familia Fujimori Higuchi', en el que relata episodios desconocidos de los Fujimori y su ambición por el poder.

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Sin duda, José Quispe Revoredo no pudo pasar por alto uno de los momentos más críticos que dividió a la familia Fujimori: cuando Keiko Fujimori denunció a su hermano Kenji Fujimori por complotar con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para otorgarle el indulto a Alberto Fujimori. Ahora que está en campaña presidencial promete a los electores que “seguiré lo mejor del legado de mi padre”, pero en esa época estuvo en contra de que saliera libre por iniciativa de su hermano Kenji Fujimori. Este episodio destrozó a su madre, Susana Higuchi.

“Yo fui testigo del sufrimiento de Susana Higuchi cuando su hijo Kenji pasó por todo este proceso (la acusación de la bancada fujimorista por órdenes de Keiko Fujimori). Yo vi todo el padecimiento de Susana Higuchi. Ella me decía: ‘Kenyi es mi corazón’”, relató José Quispe.

Keiko Fujimori La Republica

Con la madre. Susana Higuchi en su casa junto con José Quispe Revoredo. Foto: difusión

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Incluso, tengo entendido que el expresidente llegó a reunirse con Susana Higuchi para quejarse de Keiko Fujimori, quien, en represalia por haber perdido las elecciones, comenzó a sabotear al gobierno.

“Kuczynski le hizo algunas preguntas a Susana Higuchi del por qué su hija Keiko Fujimori ponía tantas trabas y no lo dejaba gobernar”, explicó Quispe.

Entre los más allegados, José Quispe recordó a Ana Herz de Vega y a Pier Figari Mendoza, piezas claves de la campaña presidencial del 2021.

“Por lo que he sido testigo, creería que Ana Herz era la Vladimiro Montesinos con faldas de Keiko Fujimori. Ella estuvo siempre en contra del ‘albertismo’, porque en el partido fujimorista siempre ha estado dividido en tres partes: el ‘albertismo’ (por Alberto Fujimori), el kenyismo (por Kenji Fujimori) y el keikismo (por Keiko Fujimori). Ana Herz se encargó de ‘desalbertisar’ a los fujimoristas”, dijo Quispe. Pero esa línea política cambió. Ahora Keiko Fujimori apela a los “albertistas” en su campaña presidencial.

Fotografías personales del álbum familiar, un cuaderno de matemáticas de cuando estudiaba en la universidad; José Quispe guarda una serie de objetos que pertenecieron a Alberto Fujimori para acreditar que fue parte del cogollo íntimo del expresidente.

Íntimos. Pier Figari Mendoza (actual candidato), Ana Herz y Marcos Pichilingüe (candidato). Foto: difusión

Íntimos. Pier Figari Mendoza (actual candidato), Ana Herz y Marcos Pichilingüe (candidato). Foto: difusión

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La proximidad de José Quispe con Alberto Fujimori, sin embargo, molestó a los dos alfiles de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega y Pier Figari. En un momento en el que Keiko Fujimori quería alejarse de la imagen de su padre, Quispe quiso reconciliar a Alberto Fujimori con Susana Higuchi para apoyar a su hija, pero esta propuesta fue rechazada y Quispe resultó amenazado.

“Como parte de una estrategia, sugerí que sería bueno reconciliar a Alberto Fujimori con Susana Higuchi. Cuando Ana Herz y Pier Figari se enteraron, estos me dijeron textualmente: ‘Si tú hablas algo, ya sabes que accidentes ocurren todos los días. Y a ti te aplasto como una cucaracha porque eres un pobretón de mierda’”, narró José Quispe.

Otra iniciativa de Quispe para impulsar la campaña de Keiko Fujimori y que tampoco fue bien recibida por Herz fue la publicación de un video en YouTube titulado ‘Fuerza Popular, la Fuerza del pueblo’ con fotos de Alberto, Susana, Keiko y Kenji.

En el libro Quispe relata episodios desconocidos de disputas, confrontaciones y traiciones entre los Fujimori, apoyado por evidencia documental. Es la historia no contada de los Fujimori.

Mark Vito Villanella, José Quispe Revoredo y Keiko Fujimori Higuchi. Foto: difusión

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