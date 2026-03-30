Antes de su apertura oficial en septiembre de 2025, la construcción china superó rigurosas pruebas de carga para garantizar la seguridad vial. | Ilustración con IA/ChatGPT/CGTN

Antes de su apertura oficial en septiembre de 2025, la construcción china superó rigurosas pruebas de carga para garantizar la seguridad vial. | Ilustración con IA/ChatGPT/CGTN

China consolida su hegemonía en infraestructura global con el puente del Gran Cañón de Huajiang, una colosal obra de ingeniería extrema sobre el río Beipan. Esta estructura alcanza los 625 metros y establece el récord mundial de elevación en su categoría. Según la agencia estatal Xinhua, la distancia vertical equivale a “casi el doble de la altura de la Torre Eiffel”, lo que reafirma la capacidad técnica del gigante asiático para dominar relieves geográficos hostiles.

La relevancia de ese hito trasciende lo arquitectónico y se enfoca en la eficiencia funcional y la conectividad regional. La revista Time destacó que el proyecto transforma la movilidad en zonas montañosas de difícil acceso bajo la premisa de que “un cruce que antes requería horas (…) ahora se reduce a un viaje de dos minutos”. La inversión estratégica impulsa el desarrollo social e integra comunidades aisladas mediante tecnología de vanguardia y soluciones logísticas de alto impacto.

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El coloso chino de Guizhou que desafía al abismo

El puente colgante ostenta una longitud total de 2.890 metros y un vano principal de 1.420, dimensiones que lo consolidan como un referente en entornos montañosos. La estructura sitúa su tablero sobre el fondo del valle, una cota que mide aproximadamente 330 metros.

Autoridades locales destacan que el tiempo de desplazamiento entre ambos lados del abismo tuvo una reducción drástica para los usuarios. Esta mejora no solo optimiza el transporte de mercancías y personas, sino que también impulsa la integración económica en zonas que permanecieron aisladas debido a la geografía abrupta del terreno.

El Gran Cañón es el puente más alto de China y del mundo. Foto: Xinhua

Antes de su apertura oficial en septiembre de 2025, la construcción superó rigurosas pruebas de carga para garantizar la seguridad vial. Diversos ensayos con decenas de camiones y miles de toneladas permitieron simular condiciones reales de tráfico, lo que confirmó la estabilidad absoluta del armazón. Tras estas verificaciones técnicas, la pieza entró en operación definitiva y se consolidó como el eje fundamental de la red vial en esta provincia china.

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¿Cómo es el efecto "cascada" del gran puente de Pekín?

El Gran Cañón establece un hito global al posicionarse como la estructura con mayor distancia vertical desde la calzada hasta el suelo. La obra supera al Beipanjiang en la categoría de altura libre, aunque otros viaductos conserven títulos distintos por la elevación de sus pilones.

Asimismo, la megaconstrucción china integra una cascada artificial mediante un equipo hidráulico que aprovecha los recursos naturales del entorno para crear un efecto visual impactante. Según reportes de prensa local, “esta caída de agua monumental forma parte de un sistema que transforma el puente en un atractivo turístico”. Dicha característica convierte el diseño en un espectáculo sensorial, en el que la ingeniería pesada y la vista natural convergen para potenciar su valor icónico.

El puente del Gran Cañón de Huajiang cuenta con una gran catarata artificial. Foto: CGTN

Esta cortina hídrica cumple propósitos funcionales vinculados a la gestión de caudales, además de su evidente rol estético. El proyecto no solo enlaza territorios aislados, sino que “redefine la relación entre infraestructura, paisaje y turismo” y consolida la hegemonía del país asiático en el sector. Gracias a este enfoque integral, la obra se posiciona como un referente de sostenibilidad y belleza dentro de las infraestructuras de transporte modernas a nivel mundial.