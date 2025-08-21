¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

La separación de Maju Mantilla y su aún esposo Gustavo Salcedo sorprendió a sus seguidores después de más de 10 años de matrimonio. Fue el empresario y exdeportista olímpico quien confirmó públicamente el fin de la relación con la ex Miss Perú a través de un comunicado en redes sociales. El esposo de la conductora de televisión tiene 43 años y dos hijos, fruto de su matrimonio con la también influencer.

"Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino", escribió el esposo de la conductora en una publicación en Instagram el 20 de agosto. Mientras la conductora de televisión ha optado por mantener silencio y hasta, incluso, se ausentó de su programa 'Arriba mi gente'. "Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en su mensaje.

¿Cuántos años tiene Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo, quien fue deportista olímpico antes de dedicarse al mundo empresarial, nació el 21 de enero de 1982, por lo que actualmente tiene 43 años de edad. Su perfil ha estado ligado tanto al deporte como a los negocios; sin embargo, en 2023, el exdeportista estuvo involucrado en un ampay, en el que fue visto ingresando a un hotel con otra mujer.

¿Cuántos años de diferencia le lleva Gustavo Salcedo a Maju Mantilla?

María Julia Mantilla, conocida popularmente como Maju Mantilla, nació en Trujillo el 10 de julio de 1984, por lo que actualmente tiene 41 años. De esta manera, la diferencia de edad con su aún esposo Gustavo Salcedo es de 2 años, siendo él mayor. Sin embargo, la conductora de televisión y el exdeportista se mostraron unidos, a pesar del momento difícil que enfrentaron, según el comunicado que compatido el esposo de la modelo.

A pesar de que la brecha de edades entre ambos es mínima, su historia de amor captó la atención del público desde el inicio. La ex Miss Mundo reveló en una entrevista con 'Estás en todas' que conoció a Gustavo Salcedo en el 2004, mientras realizaba una sesión de fotos para catálogos. “En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento él apareció en mis fotos. En uno de los días de campaña, él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, recordó.