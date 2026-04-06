El futbolista peruano Paolo Guerrero protagonizó un llamativo encuentro con el periodista Beto Ortiz durante la emisión del programa digital 'MVP', transmitido el sábado 4 de abril a través del canal +QTV. La conversación, que también contó con la participación de Aldo Miyashiro, estuvo marcada por un intercambio inesperado que rápidamente captó la atención del público.

En los primeros minutos de la entrevista, el futbolista de Alianza Lima sorprendió al periodista de Willax al recordarle una frase que, según el delantero, el periodista le dijo años atrás. “Yo siempre fui tu amor platónico, tú me lo dijiste”, expresó el futbolista, provocando la inmediata reacción entre risas de Ortiz, quien replicó con ironía: “Eso tendría que decirlo yo, no tú”. Este momento marcó el tono distendido de la conversación.

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Paolo Guerrero y Beto Ortiz se reencuentran

El diálogo permitió rememorar el primer encuentro televisivo entre Paolo Guerrero y Beto Ortiz, cuando el delantero aún se encontraba en una etapa inicial de su exposición mediática. Ortiz evocó esa época describiendo a Guerrero como una figura reservada y poco habituada a la presión mediática.

“En ese tiempo eras tímido, chupado, te incomodaba la exposición. No se te podía someter a un acoso”, comentó el periodista, resaltando el cambio que ha experimentado el futbolista con el paso de los años. Actualmente, Paolo Guerrero no solo destaca en el ámbito deportivo, sino que también se desempeña como conductor en espacios televisivos, evidenciando una evolución en su desenvolvimiento frente a cámaras.

Por su parte, Guerrero explicó que su interés en entrevistar a Beto Ortiz surgió a partir de la percepción positiva que el comunicador tenía sobre él. “Tenía un concepto increíble de mí, y eso lo valoraba mucho. Me preguntaba por qué no podía conocerlo y entrevistarlo”, señaló durante el programa, dejando entrever una admiración que trascendía el fútbol.

Paolo Guerrero le hace inesperada pregunta a Beto Ortiz

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista ocurrió cuando Paolo Guerrero decidió confrontar a Beto Ortiz sobre el cambio en su postura hacia él. El futbolista le consultó directamente cuándo su percepción pasó de ser favorable a incluir críticas en su discurso público.

La respuesta de Ortiz mantuvo su estilo característico. “Es amor serrano”, dijo inicialmente en tono irónico, para luego precisar que su rol como periodista implica adoptar una posición crítica. “Los roles que te han tocado ya no han sido solo futbolísticos y mi trabajo es ser antipático, ácido, incluso odioso”, explicó el conductor de Willax TV.