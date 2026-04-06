HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Keiko vs. Álvarez en segunda vuelta? y Rafael López Aliaga amenaza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Paolo Guerrero se reencuentra con Beto Ortiz y lo sorprende con inesperada confesión: "Yo fui tu amor platónico, me lo dijiste"

Paolo Guerrero entrevistó a Beto Ortiz en el programa ‘MVP’ de +QTV y protagonizó un momento inesperado al recordarle que hace varios años, el periodista le confesó que él era su amor platónico.

Paolo Guerrero y Beto Ortiz se reencontraron tras varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paolo Guerrero y Beto Ortiz se reencontraron tras varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El futbolista peruano Paolo Guerrero protagonizó un llamativo encuentro con el periodista Beto Ortiz durante la emisión del programa digital 'MVP', transmitido el sábado 4 de abril a través del canal +QTV. La conversación, que también contó con la participación de Aldo Miyashiro, estuvo marcada por un intercambio inesperado que rápidamente captó la atención del público.

En los primeros minutos de la entrevista, el futbolista de Alianza Lima sorprendió al periodista de Willax al recordarle una frase que, según el delantero, el periodista le dijo años atrás. “Yo siempre fui tu amor platónico, tú me lo dijiste”, expresó el futbolista, provocando la inmediata reacción entre risas de Ortiz, quien replicó con ironía: “Eso tendría que decirlo yo, no tú”. Este momento marcó el tono distendido de la conversación.

PUEDES VER: Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

lr.pe

Paolo Guerrero y Beto Ortiz se reencuentran

El diálogo permitió rememorar el primer encuentro televisivo entre Paolo Guerrero y Beto Ortiz, cuando el delantero aún se encontraba en una etapa inicial de su exposición mediática. Ortiz evocó esa época describiendo a Guerrero como una figura reservada y poco habituada a la presión mediática.

“En ese tiempo eras tímido, chupado, te incomodaba la exposición. No se te podía someter a un acoso”, comentó el periodista, resaltando el cambio que ha experimentado el futbolista con el paso de los años. Actualmente, Paolo Guerrero no solo destaca en el ámbito deportivo, sino que también se desempeña como conductor en espacios televisivos, evidenciando una evolución en su desenvolvimiento frente a cámaras.

Por su parte, Guerrero explicó que su interés en entrevistar a Beto Ortiz surgió a partir de la percepción positiva que el comunicador tenía sobre él. “Tenía un concepto increíble de mí, y eso lo valoraba mucho. Me preguntaba por qué no podía conocerlo y entrevistarlo”, señaló durante el programa, dejando entrever una admiración que trascendía el fútbol.

PUEDES VER: Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV y revela la verdad detrás de su salida del canal: "Sentí que no debía firmar"

lr.pe

Paolo Guerrero le hace inesperada pregunta a Beto Ortiz

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista ocurrió cuando Paolo Guerrero decidió confrontar a Beto Ortiz sobre el cambio en su postura hacia él. El futbolista le consultó directamente cuándo su percepción pasó de ser favorable a incluir críticas en su discurso público.

La respuesta de Ortiz mantuvo su estilo característico. “Es amor serrano”, dijo inicialmente en tono irónico, para luego precisar que su rol como periodista implica adoptar una posición crítica. “Los roles que te han tocado ya no han sido solo futbolísticos y mi trabajo es ser antipático, ácido, incluso odioso”, explicó el conductor de Willax TV.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero criticó el estilo de juego de Universitario tras derrota en el clásico: "Da bronca perder con un equipo así"

Paolo Guerrero criticó el estilo de juego de Universitario tras derrota en el clásico: "Da bronca perder con un equipo así"

LEER MÁS
Beto Ortiz revive el ‘sillón rojo’ y pone en aprietos a Paolo Guerrero con incómodas preguntas

Beto Ortiz revive el ‘sillón rojo’ y pone en aprietos a Paolo Guerrero con incómodas preguntas

LEER MÁS
Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

LEER MÁS
Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

LEER MÁS
Magaly Medina se salva de volver a la cárcel, por ahora: Juzgado rechaza pedido de Jefferson Farfán y lo declara "infundado"

Magaly Medina se salva de volver a la cárcel, por ahora: Juzgado rechaza pedido de Jefferson Farfán y lo declara "infundado"

LEER MÁS
Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

LEER MÁS
Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Guerrero se reencuentra con Beto Ortiz y lo sorprende con inesperada confesión: "Yo fui tu amor platónico, me lo dijiste"

Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

Movistar Empresas lidera el mercado de conectividad móvil industrial

Espectáculos

Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

Mario Irivarren reaparece en anuncio del regreso del pódcast ‘La Manada’: “Esta es la última”

Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

Simulador de voto Elecciones Perú 2026: practica AQUÍ con la cédula para este domingo 12/04

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025