Marisol Pérez Tello: “Keiko dice que la mayoría los quiere en segunda vuelta, pero el 80% los desprecia”

¿Ganar un debate sirve para llegar a Palacio?

Yo creo que te sirve para que mucha gente que ni siquiera sabe que eres candidata te conozca. El país está de espaldas a la política, porque la política está de espaldas al país y esa es la respuesta.

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De hecho, es una campaña inusual. El puntero en las encuestas tiene apenas 10% de intención de voto.

Sí, es súper peligroso. Lo que me tranquiliza es que hay un 50%, que empezó a bajar un poco, que la tiene clara y no va a votar por los que están en el Congreso. Es un buen mensaje para el Perú. Porque tenemos que ser claros, estamos en esa situación por culpa de ellos y si ellos vuelven a entrar, no importa la cara y el nombre del que metan, van a ser lo mismo, porque así es como han decidido gobernar el país. Y además ha sido muy clara la señora Keiko cuando se lo ha dicho a López Aliaga.

¿Sientes que ganaste las dos presentaciones en el debate?

Mira, yo me sentí muy cómoda diciendo lo que quería decir. No preparé un discurso cerrado, porque el diseño del debate no era para eso. Tenías nueve minutos treinta, una pregunta de un minuto y medio que a mí me parecía la más importante en términos de respuesta y que te medía, porque demostrabas si sabías o no sabías. Esa era la pregunta para mí más retadora. Y lo otro era ser capaz de decir en un minuto qué quieres hacer y esperar dos minutos y medio para ver qué se presentaba. Porque tienes que ir a responder preguntas o a cerrar temas.

Llama la atención que hayas encarado a los dos líderes principales del pacto congresal, pero una cosa que también sorprende es tu manejo del tiempo en el debate. ¿Esa es una herencia del PPC?

Es una herencia del Congreso, en realidad. Ahora, me tocaron tres miembros del pacto. Porque me tocó Luna primero y luego me tocaron ellos dos. Yo tenía que comenzar por decirles algo que reafirmo: Ustedes son responsables del sistema como está. Ustedes van a tener que responder por la impunidad que le regalaron a Dina Boluarte por las masacres del sur. Ustedes tienen que responder por la indiferencia frente a la violencia sexual contra las niñas awajún. Ustedes son responsables de que la calidad educativa hoy se haya tirado por el suelo. Y si tú no dices eso, ¿qué país quieres gobernar?

Querías señalar a los responsables el momento actual, digamos.

Claro. Estamos en un momento en el que vamos a tomar una decisión que puede cambiar el destino del Perú por los próximos 20 años. O retrocedemos y recuperamos el control. O sea, la municipalidad de Lima está hipotecada por las próximas tres gestiones ediles. El quiebre del equilibrio fiscal ha generado un montón de ilusión en gente que tiene derechos, que el Estado tiene que reconocerles, pero no así, no con mentiras.

Tú has mencionado hace un momento esta rama de oliva que le extiende Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga. ¿Qué sientes sobre eso?

Keiko no le estaba hablando a López Aliaga. Keiko le está hablando a la gente. Decía: Yo voy a hacer consenso. Yo ya no voy a ser la que usa a 74 congresistas y los pone contra otro que en teoría no piensa como yo.

Pero es un consenso del 20%

Es otra cosa que no entendí, sus matemáticas. La mayoría quiere que nosotros ganemos, dice ella. Pero el 80% los desprecia. Ni siquiera pueden pararse en una plaza. Yo he estado hoy (el jueves) en la plaza de Cañete, recibida con cariño. He estado en la plaza de Santa Bárbara, también con los ronderos en Ilave (Puno). Y ellos tienen que llegar escondidos. ¿Ellos de verdad creen que los partidos nuevos tenemos capacidad para movilizar a la gente, para bloquear cosas? Ninguna. Es la gente, es la calle, es la gente que no los aguanta. Porque han matado 60 muchachos, hombres y mujeres, y no tienen ni una gota de arrepentimiento. Se ha muerto una señora porque no han sido capaces de poner un puente peatonal. Y no sienten ninguna responsabilidad. Y yo creo que haberles dicho en su cara, lo que la gente les quiere decir ha sido como…

Catársis.

Para la gente, para mí ha sido decirles la verdad. Y decírselos en su cara es simplemente demostrarles que no les tengo miedo. Ni respeto, ni miedo. El hombre (López Aliaga) me amenazó con quitarme todos mis bienes en julio. Tuve que decirle: “Oye, para empezar, tú tienes que responder por un millón de dólares que ha recibido Renovación Popular de Odebrecht y OAS. ¿Tú que tienes una concesión, porque te la dieron Fujimori y Montesinos, porque son de la misma entraña, vienes a decirme a mí que me he roto el alma toda mi vida, que me vas a quitar algo? Mira como tiemblo”.

Desde los grupos que están preocupados por el pacto congresal, también se han ensayado algunas alianzas. Tú hace ocho meses decías, por ejemplo, que apoyarías la candidatura presidencial de Alfonso López Chau.

Pero por supuesto, yo renuncié a mi candidatura.

¿Y qué pasó?

Habría que preguntárselo a él.

No, debes saber qué pasó.

No quiso, es tan sencillo como eso. No quiso, porque él no había hablado con sus bases lo suficiente como para que ellos entendieran que el momento político requería renuncias. Que no importaba que tú quisieras ser candidato, importaba que al Perú lo estábamos perdiendo. Y que no tenía sentido que estuviéramos dividiendo el voto. Y yo ya había hecho el gesto más difícil en política, que es renunciar.

¿Has visto las últimas encuestas?

Sí, claro.

¿Sabes que los candidatos que están en contra del pacto están relegados?

No todos. Hay un despunte. La gente ha probado, con Grozo, con Álvarez. Lo que sí creo es que hay que ser claros en que nos están manipulando con el voto. Ella nos está metiendo miedo. Dice: “Hay que tenerle miedo al comunismo que nos lo va a quitar todo. Entonces hay que estar juntos”. Y lo que realmente quiere es robarle votos a López Aliaga. Es tan obvio. Entonces López Aliaga, por su estilo tan peculiar, le dijo que no.

Porque no entendió el ofrecimiento.

Ni lo entendió. Pero, en fin, felizmente. Porque en la práctica el ofrecimiento existe, es real y están juntos. Pero ahora están peleando por ver quién lleva el timón. Y quieren ir al mismo destino. Lo terrible es si la gente no vota en la primera vuelta por convicción. O sea, si no quieres votar por mí, no votes por mí. O te da miedo que tu candidato no pase. Pero yo digo: Vota por quien tú quieres. Porque también le vas a dar un peso político específico a tu candidato. Y va a poder hacer contención. Porque lo que viene va a ser muy duro. Si no gana un demócrata, y espero ganar yo, va a ser muy duro pelear contra ellos. ¿Tú crees que nos van a dejar desmontar las leyes que han aprobado fácil? Esto va a ser una batalla.

¿Cómo se llega a revertir eso sin votos en el Congreso? Porque pasar la valla ya va a ser difícil.

Es que el ciudadano es el que decide. Yo voy a chambear hasta el día que pueda, hasta el 9 o 10 de abril. Voy a trabajar para ser presidenta del Perú, porque es el Ejecutivo el que puede cambiar las estructuras del país y cerrar la desigualdad que hay.

¿En este momento no se debería hablar de alguna capacidad de renuncia?

Mira, la única que la tuvo soy yo. Y perdón por el autobombo, pero esos son los hechos. Segundo, ahorita ni siquiera vas a tener tiempo para que la gente sepa que has renunciado. Están haciendo esta campaña infame de contar lo que pasó hace ocho meses con Alfonso, como si fuera de hoy. Yo no voy a renunciar, porque yo represento hoy a un grupo de gente que va a pelear hasta el final, no para ganar la elección, ojalá que esa sea la consecuencia, sino para poder pelear por la democracia en el Perú y a partir de eso construir un sueño.

Hace unas semanas, en una entrevista con Nicolás Lucar, dijiste lo siguiente sobre Keiko Fujimori: “Solo sabemos de ella que es candidata cada cierto número de años, que tiene un montón de congresistas que digita. Nadie conoce su vida, no tiene una posición, no escribe, no acompaña la vida política del país” ¿Te ratificas en eso?

Sí, me faltaron decir un montón de cosas, pero es el resumen

¿Y cuándo lo descubriste? Porque el 2021 tenía el mismo perfil.

Era el mismo perfil, no voy a justificar algo que no encuentro forma de justificar, voté con náuseas como la mitad del Perú, porque la situación nos puso en ese escenario.

Pero no solo votaste por ella, la respaldaste.

Fue el partido. El partido tomó una decisión que además yo acompañé, pero yo no la respaldé, no fui nunca parte de su equipo técnico, nunca estuve en ninguna otra foto que no fuera la del día que el partido manifestó su decisión de respaldarla. Entonces, no es exacto que yo fui parte de su equipo técnico. Pero sí, yo no estoy orgullosa de eso, y yo no quiero que el país esté en esa situación nunca más.