FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 9 de la Liga 1 2026

FC Cajamarca y Los Chankas jugarán en el Estadio Héroes de San Ramón. Foto: Liga 1/composición LR

FC Cajamarca y Los Chankas jugarán en el Estadio Héroes de San Ramón. Foto: Liga 1/composición LR

FC Cajamarca vs Los Chankas EN VIVO juegan este lunes 6 de abril, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el estadio Héroes de San Ramón, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo capitaneado por Hernán Barcos se encuentra en el último lugar con apenas cinco puntos. Por ello, está obligado a ganar si quiere dejar de ser el colero. Por el lado del club andahuaylino, busca un triunfo que lo ubique como único líder del campeonato. Luego de la caída de Alianza Lima en el clásico, Los Chankas dependen de sí mismos para afianzarse en la cima de la tabla. En la fecha pasada, vencieron de locales 3-2 a Sporting Cristal, consiguiendo su quinto triunfo al hilo.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Los Chankas?

Los equipos de FC Cajamarca y Los Chankas se enfrentan en el último partido de la fecha 9 del Torneo Apertura. Este duelo se juega el lunes 6 de abril desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Los Chankas?

El partido FC Cajamarca vs Los Chankas, por la jornada 9 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de FC Cajamarca vs Los Chankas

FC Cajamarca: Carlos Mosquera, Carlos Gomez, Alexis Rodas, Matías Almirón, José Gallardo; Pablo Míguez, Carlos Meza; Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Brandon Palacios y Hernán Barcos.

Carlos Mosquera, Carlos Gomez, Alexis Rodas, Matías Almirón, José Gallardo; Pablo Míguez, Carlos Meza; Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Brandon Palacios y Hernán Barcos. Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, David Gonzáles, Ayrthon Quintana; Adrián Quiroz, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez; Franco Torres y Jarlín Quintero.

¿Cómo ver FC Cajamarca vs Los Chankas por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de FC Cajamarca vs Los Chankas

Es un enfrentamiento muy parejo, por ello, las principales casas de apuestas no dan a un claro favorito para este duelo.

Betsson: gana FC Cajamarca (2,52), empate (3,40), gana Los Chankas (2,62)

Betano: gana FC Cajamarca (2,55), empate (3,40), gana Los Chankas (2,70)

Bet365: gana FC Cajamarca (2,45), empate (3,20), gana Los Chankas (2,63)

1XBet: gana FC Cajamarca (2,52), empate (3,38), gana Los Chankas (2,59)

Coolbet: gana FC Cajamarca (2,67), empate (3,20), gana Los Chankas (2,70)

Doradobet: gana FC Cajamarca (2,66), empate (3,50), gana Los Chankas (2,71).

¿En qué estadio juegan FC Cajamarca vs Los Chankas?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Héroes de San Ramón. Este escenario tiene capacidad para 18.000 espectadores.

Últimos partidos de FC Cajamarca

Estos fueron los últimos cinco encuentros que disputó el equipo cajamarquino en el campeonato peruano.

Cienciano 3 -0 Los Chankas | 20.03.26

-0 Los Chankas | 20.03.26 FC Cajamarca 3- 4 Comerciantes Unidos | 13.03.26

| 13.03.26 Atlético Grau 1 -0 FC Cajamarca | 06.03.26

-0 FC Cajamarca | 06.03.26 Universitario 1 -0 FC Cajamarca | 01.03.26

-0 FC Cajamarca | 01.03.26 FC Cajamarca 3-1 Melgar | 21.02.26.

Últimos partidos de Los Chankas

El conjunto andahuaylino viene cumpliendo una gran temporada siendo el único equipo que no ha perdido en el campeonato.