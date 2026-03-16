Elecciones generales 2026: conoce a los 36 postulantes que disputarán la presidencia del Perú | Foto: Open AI | Foto: Open AI

Elecciones generales 2026: conoce a los 36 postulantes que disputarán la presidencia del Perú | Foto: Open AI | Foto: Open AI

Las elecciones generales del 12 de abril se desarrollarán con 35 candidaturas presidenciales habilitadas, luego de que el número inicial de postulantes se redujera tras un hecho trágico ocurrido en plena campaña. Las organizaciones políticas continúan con sus actividades proselitistas a pocas semanas de los comicios que tiene como característica la amplia cantidad de partidos que participan.

La cifra se modificó luego del fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE). El aspirante presidencial murió el 15 de marzo tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Rumichaca en la región Huancavelica, mientras se dirigía a una actividad de campaña en Ayacucho. En el vehículo viajaban otros integrantes de su comitiva, algunos de los cuales resultaron heridos.

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De acuerdo con el abogado especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, cuando el candidato presidencial deja de formar parte de la contienda, ya sea por renuncia, retiro o fallecimiento, la fórmula presidencial completa queda fuera del proceso, por lo que la organización política ya no puede competir en la elección para la jefatura del Estado.

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Con esta modificación, el escenario electoral mantiene a 35 postulantes que buscan llegar a la presidencia de la República, en una elección que definirá también la nueva composición del Congreso bicameral y del Parlamento Andino para el próximo periodo de gobierno.

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