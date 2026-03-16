Elecciones generales 2026: conoce a los 36 postulantes que disputarán la presidencia del Perú
Tras la muerte del candidato presidencial Napoleón Becerra, la contienda electoral queda con 35 postulantes que buscarán llegar a Palacio de Gobierno en las elecciones generales del 12 de abril.
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Las elecciones generales del 12 de abril se desarrollarán con 35 candidaturas presidenciales habilitadas, luego de que el número inicial de postulantes se redujera tras un hecho trágico ocurrido en plena campaña. Las organizaciones políticas continúan con sus actividades proselitistas a pocas semanas de los comicios que tiene como característica la amplia cantidad de partidos que participan.
La cifra se modificó luego del fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE). El aspirante presidencial murió el 15 de marzo tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Rumichaca en la región Huancavelica, mientras se dirigía a una actividad de campaña en Ayacucho. En el vehículo viajaban otros integrantes de su comitiva, algunos de los cuales resultaron heridos.
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De acuerdo con el abogado especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, cuando el candidato presidencial deja de formar parte de la contienda, ya sea por renuncia, retiro o fallecimiento, la fórmula presidencial completa queda fuera del proceso, por lo que la organización política ya no puede competir en la elección para la jefatura del Estado.
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Con esta modificación, el escenario electoral mantiene a 35 postulantes que buscan llegar a la presidencia de la República, en una elección que definirá también la nueva composición del Congreso bicameral y del Parlamento Andino para el próximo periodo de gobierno.
Lista de candidatos presidenciales para las elecciones 2026
- Fuerza Popular – Keiko Fujimori
- Alianza para el Progreso – César Acuña
- Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
- Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández
- Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller
- Ahora Nación – Alfonso López-Chau
- Podemos Perú – José Luna Gálvez
- Juntos por el Perú – Roberto Sánchez
- Perú Moderno – Carlos Jaico
- Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera
- Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco
- Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
- Progresemos – Paul Jaimes
- Partido Morado – Mesías Guevara
- Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra
- Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth
- País Para Todos – Carlos Álvarez
- Perú Acción – Francisco Diez-Canseco
- Integridad Democrática – Wolfgang Grozo
- Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont
- Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio
- Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano
- Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra
- Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández
- Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama
- Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo
- Unidad Nacional – Roberto Chiabra
- Libertad Popular – Rafael Belaunde
- Partido SíCreo – Carlos Espá
- Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
- Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli
- Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón
- Partido Político PRIN – Walter Chirinos
- Renovación Popular – Rafael López Aliaga
- Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata