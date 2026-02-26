HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Link local de votación Elecciones 2026: consulta dónde votar en el enlace oficial de ONPE

La ONPE habilitó su plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación y verifiquen si han sido designados como miembros de mesa para las elecciones de 2026.

LINK oficial para conocer tu local de votación.
LINK oficial para conocer tu local de votación. | Composición LR | Composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial.

Únete a nuestro canal de política y economía

Link para saber dónde votar en las Elecciones 2026

Para conocer dónde deben votar, los ciudadanos tienen que ingresar a la plataforma digital de la ONPE y seguir estos pasos:

TE RECOMENDAMOS

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

PUEDES VER: Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

lr.pe

Link para saber si soy miembro de mesa en las Elecciones 2026

  1. Abre el enlace oficial de consulta electoral de la ONPEhttps://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
  2. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente.
  3. Revisa el resultado: el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa.
  4. Verifica tu rol: sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

La consulta ya está disponible tras el sorteo nacional realizado por la ONPE este 29 de enero. Este servicio digital permite evitar desplazamientos innecesarios y conocer de manera anticipada el lugar donde cada persona debe presentarse el día de los comicios. Además de verificar la designación, los ciudadanos pueden revisar su rol asignado y prepararse con tiempo para cumplir con sus funciones electorales sin contratiempos.

¿Cuáles son las funciones de los miembros de mesa?

Los miembros de mesa son responsables de instalar la mesa de sufragio a partir de las 06:00 horas para que la votación inicie a las 07:00 horas.

Una vez abierto el local, deben supervisar el proceso de votación, verificar la identidad de los electores y asegurar que cada uno pueda emitir su voto sin irregularidades.

Al cierre de la jornada, estos ciudadanos cuentan los votos, llenan las actas oficiales y entregan toda la documentación a las autoridades electorales, garantizando la transparencia del proceso.

¿Cuál es el pago para los miembros de mesa?

Quienes cumplan con la función asignada recibirán un pago de 165 soles, monto equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como reconocimiento por su contribución a la jornada electoral.

Este incentivo se entrega solo si la persona presta el servicio completo el día de las elecciones, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación.

¿Cuál es la multa por no votar o no cumplir como miembro de mesa?

Los ciudadanos que no acudan a sufragar el 12 de abril sin una justificación válida, deberán pagar una multa que varía según el nivel de pobreza del distrito en el que estén empadronados:

  • En distritos catalogados como pobreza extrema: aproximadamente S/27.50 (0,5% de la UIT).
  • En distritos considerados pobres: aproximadamente S/55.00 (1 % de la UIT).
  • En distritos no pobres: aproximadamente S/110.00 (2 % de la UIT).

Los ciudadanos que sean miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, y no se presenten a cumplir su función o la abandonan antes de tiempo enfrentan una multa de S/275.

Estas sanciones buscan garantizar la participación ciudadana en los comicios y que las mesas de votación estén correctamente integradas. Existen procedimientos para presentar excusas o justificaciones ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si tienes motivos válidos para ausentarte, pero deben hacerse dentro de los plazos establecidos.

Recomendaciones para el día de la votación

La ONPE exhorta a los electores a verificar con anticipación su local de votación y planificar su traslado con tiempo. Asimismo, recuerda la importancia de acudir con el DNI vigente y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.

Las elecciones generales 2026 definirán al próximo presidente de la República, así como a los nuevos integrantes del Congreso y del Parlamento Andino.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa

Elecciones 2026: conoce cómo verificar tu local de votación y si eres miembro de mesa

LEER MÁS
Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

LEER MÁS
Necesitamos un “eticómetro” , por Efraín Gonzales de Olarte

Necesitamos un “eticómetro” , por Efraín Gonzales de Olarte

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

LEER MÁS
César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

LEER MÁS
Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link local de votación Elecciones 2026: consulta dónde votar en el enlace oficial de ONPE

Castilla, el hombre y su caballo, por Eduardo González Viaña

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Política

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Elecciones 2026: verifica AQUÍ tu local de votación, LINK OFICIAL y si eres miembro de mesa

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link local de votación Elecciones 2026: consulta dónde votar en el enlace oficial de ONPE

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Elecciones 2026: verifica AQUÍ tu local de votación, LINK OFICIAL y si eres miembro de mesa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025