La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial.

Link para saber dónde votar en las Elecciones 2026

Para conocer dónde deben votar, los ciudadanos tienen que ingresar a la plataforma digital de la ONPE y seguir estos pasos:

Acceder al portal oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Consultar los datos asignados: local de votación, número de mesa y dirección.

Link para saber si soy miembro de mesa en las Elecciones 2026

Abre el enlace oficial de consulta electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente. Revisa el resultado: el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa. Verifica tu rol: sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

La consulta ya está disponible tras el sorteo nacional realizado por la ONPE este 29 de enero. Este servicio digital permite evitar desplazamientos innecesarios y conocer de manera anticipada el lugar donde cada persona debe presentarse el día de los comicios. Además de verificar la designación, los ciudadanos pueden revisar su rol asignado y prepararse con tiempo para cumplir con sus funciones electorales sin contratiempos.

¿Cuáles son las funciones de los miembros de mesa?

Los miembros de mesa son responsables de instalar la mesa de sufragio a partir de las 06:00 horas para que la votación inicie a las 07:00 horas.

Una vez abierto el local, deben supervisar el proceso de votación, verificar la identidad de los electores y asegurar que cada uno pueda emitir su voto sin irregularidades.

Al cierre de la jornada, estos ciudadanos cuentan los votos, llenan las actas oficiales y entregan toda la documentación a las autoridades electorales, garantizando la transparencia del proceso.

¿Cuál es el pago para los miembros de mesa?

Quienes cumplan con la función asignada recibirán un pago de 165 soles, monto equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como reconocimiento por su contribución a la jornada electoral.

Este incentivo se entrega solo si la persona presta el servicio completo el día de las elecciones, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación.

¿Cuál es la multa por no votar o no cumplir como miembro de mesa?

Los ciudadanos que no acudan a sufragar el 12 de abril sin una justificación válida, deberán pagar una multa que varía según el nivel de pobreza del distrito en el que estén empadronados:

En distritos catalogados como pobreza extrema: aproximadamente S/27.50 (0,5% de la UIT).

En distritos considerados pobres: aproximadamente S/55.00 (1 % de la UIT).

En distritos no pobres: aproximadamente S/110.00 (2 % de la UIT).

Los ciudadanos que sean miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, y no se presenten a cumplir su función o la abandonan antes de tiempo enfrentan una multa de S/275.

Estas sanciones buscan garantizar la participación ciudadana en los comicios y que las mesas de votación estén correctamente integradas. Existen procedimientos para presentar excusas o justificaciones ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si tienes motivos válidos para ausentarte, pero deben hacerse dentro de los plazos establecidos.

Recomendaciones para el día de la votación

La ONPE exhorta a los electores a verificar con anticipación su local de votación y planificar su traslado con tiempo. Asimismo, recuerda la importancia de acudir con el DNI vigente y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.

Las elecciones generales 2026 definirán al próximo presidente de la República, así como a los nuevos integrantes del Congreso y del Parlamento Andino.