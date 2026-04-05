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¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

“Me acaban de citar”, expresó, preocupado, el exintegrante de ‘Esto es guerra’, Piero Arenas, quien terminó despidiéndose de sus seguidores tras la denuncia de Marcela Sánchez, joven de Iquitos.

Piero Arenas recibió el apoyo de su madre cuando realizaba la transmisión en vivo. Foto: Composición LR/TikTok.
Piero Arenas recibió el apoyo de su madre cuando realizaba la transmisión en vivo. Foto: Composición LR/TikTok.

Piero Arenas está en el ojo de la tormenta luego de que la joven de 19 años, Marcela Sánchez, lo denunciara por presunto abuso y por la supuesta transmisión del acto en diferentes plataformas. Ahora, el propio streamer y exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró en una reciente transmisión en vivo por Kick que lo llamaron para comunicarle que se le dictó prisión efectiva.

“Bueno, me acaban de citar. Tengo prisión preventiva. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran”, señaló el modelo, dejando sorprendidos a sus seguidores, quienes le afirmaban que era inocente.  

PUEDES VER: Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

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Piero Arenas se despide de sus seguidores en redes sociales

En otra parte de su mensaje, Piero Arenas, de 25 años, se despidió de sus seguidores tras afirmar que le dictaron prisión efectiva. “Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar. Cuídense mucho, los voy a extrañar. La culpa la tienen esas personas”, expresó con un semblante serio y tranquilo.

Por otro lado, el abogado Fernando Ugaz señaló que el exchico reality podría recibir una pena de entre 23 y 32 años. Estas declaraciones fueron brindadas en el programa 'Magaly TV: la firme', espacio que entrevistó a Marcela Sánchez, quien llegó a Lima desde Iquitos para dar su testimonio por primera vez.

PUEDES VER: Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es guerra', se defiende tras grave acusación y explota contra Magaly Medina: “Patinaron mal”

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¿Qué ocurrió entre Piero Arenas y la joven de Iquitos, Marcela Sánchez?

Marcela Sánchez denunció a Piero Arenas ante las autoridades por presunto abuso. La joven fue entrevistada por Magaly Medina y relató que asistió a una fiesta que organizó el exchico reality en Iquitos como parte de contenido para sus redes sociales.

Sin embargo, según su versión, al haber alcohol de por medio, terminó inconsciente y no recuerda lo que habría ocurrido con el streamer en privado. Días después, múltiples usuarios le escribieron a su cuenta de Instagram asegurándole que habían visto un video íntimo suyo con Arenas en la plataforma Discord. Ante esto, decidió viajar a Lima para presentar la denuncia.    

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