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Sociedad

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

El cronograma de pago de abril de 2026 está organizado por grupos: el 21 recibirán sueldos trabajadores de educación y defensa; el 22 lo harán interior y relaciones exteriores, y así sucesivamente.

El Banco de la Nación dio las fechas de pago para los trabajores del sector público, como ministerios, organizaciones públicas y demás.
El Banco de la Nación dio las fechas de pago para los trabajores del sector público, como ministerios, organizaciones públicas y demás. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual de pagos de remuneraciones y pensiones para el año fiscal 2026, el cual se ejecuta a través del Banco de la Nación. Este calendario establece las fechas en que los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos, según el grupo al que pertenecen.

Durante abril de 2026, los depósitos se realizarán de manera escalonada para garantizar el orden en el sistema financiero. El cronograma incluye a empleados bajo distintos regímenes, como Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros pagos vinculados a programas del Estado.

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Estas son las fechas de pago de abril 2026 según el grupo de trabajadores del Estado

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para el depósito de sueldos en abril:

  • Martes 21 de abril (Grupo 1): Educación, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Miércoles 22 de abril (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Jueves 23 de abril (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.
  • Viernes 24 de abril (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tribunal Constitucional.

Estas fechas aplican a trabajadores del Gobierno nacional y gobiernos regionales incluidos en el Anexo 01 del cronograma aprobado por el MEF.

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Cronograma oficial del MEF detalla depósitos mensuales para empleados públicos

El calendario aprobado también organiza los pagos de manera mensual a lo largo de todo el 2026, permitiendo a las entidades públicas planificar la ejecución de sus obligaciones. Este cronograma contempla no solo remuneraciones, sino también pagos periódicos no remunerativos como estipendios, propinas y subvenciones.

Asimismo, se precisa que beneficios como aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como la bonificación por escolaridad, serán abonados en los meses correspondientes según lo establecido en la normativa vigente. El cumplimiento de estas fechas depende de las unidades ejecutoras, que deben garantizar la disponibilidad de recursos y el registro adecuado en el sistema financiero del Estado.

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