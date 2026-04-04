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Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

Los españoles, que contará con Vinícius y Mbappé, tendrá la dura misión de imponerse ante uno de los mejores equipos de la temporada. Revisa todo sobre la ida entre Real Madrid vs Bayern Múnich.

Real Madrid afrontará el partido ante Bayern tras sufrir una dura derrota en LaLiga. Foto: composición LR/AFP
Real Madrid afrontará el partido ante Bayern tras sufrir una dura derrota en LaLiga. Foto: composición LR/AFP

Regresa la Champions League con un partidazo. Real Madrid y Bayern Múnich disputarán uno de los partidos más atractivos de la ida de los cuartos de final de la competición. El equipo de Vinívius Júnior y compañía buscará sacar ventaja en este primer cruce frente al gigante alemán.

El entrenador Álvaro Arbeloa contará con jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Federico Valverde y el recuperado Jude Bellingham. Por su parte, Vincent Kompany también llega con lo mejor de su plantel: Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane conformarán el temido tridente ofensivo de los bávaros.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 9 del Torneo Apertura

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¿Cuándo juega Real Madrid - Bayern Múnich?

El partidazo Real Madrid vs Bayern Múnich se jugará este martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

¿A qué hora juega Real Madrid - Bayern Múnich?

En territorio peruano, el cruce entre merengues y bávaros se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Bayern Múnich?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN, Disney Plus
  • México: TNT Sports
  • Estados Unidos: TUDN USA, DAZN USA, Univisión
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

PUEDES VER: Partido Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga de España HOY

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Historial Real Madrid - Bayern Múnich: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por Champions League.

  • Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 08.05.24
  • Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24
  • Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19
  • Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 01.05.18
  • Bayern Múnich 1-2 Real Madrid | 25.04.18.

Real Madrid - Bayern Múnich: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria de visitante del Bayern Múnich.

  • Betsson: gana Real Madrid (2,98), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,18)
  • Betano: gana Real Madrid (2,87), empate (4,15), gana Bayern Múnich (2,18)
  • Bet365: gana Real Madrid (3,00), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,15)
  • 1XBet: gana Real Madrid (3,04), empate (4,16), gana Bayern Múnich (2,24)
  • Coolbet: gana Real Madrid (3,00), empate (4,15), gana Bayern Múnich (2,18)
  • Doradobet: gana Real Madrid (3,00), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,16).

Partidos de cuartos de final de la Champions League

  • Real Madrid vs Bayern Múnich | martes 7 de abril
  • Sporting Lisboa vs Arsenal | martes 7 de abril
  • Barcelona vs Atlético Madrid | miércoles 8 de abril
  • PSG vs Liverpool | miércoles 8 de abril.
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