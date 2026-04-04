Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

Real Madrid afrontará el partido ante Bayern tras sufrir una dura derrota en LaLiga. Foto: composición LR/AFP

Real Madrid afrontará el partido ante Bayern tras sufrir una dura derrota en LaLiga. Foto: composición LR/AFP

Regresa la Champions League con un partidazo. Real Madrid y Bayern Múnich disputarán uno de los partidos más atractivos de la ida de los cuartos de final de la competición. El equipo de Vinívius Júnior y compañía buscará sacar ventaja en este primer cruce frente al gigante alemán.

El entrenador Álvaro Arbeloa contará con jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Federico Valverde y el recuperado Jude Bellingham. Por su parte, Vincent Kompany también llega con lo mejor de su plantel: Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane conformarán el temido tridente ofensivo de los bávaros.

¿Cuándo juega Real Madrid - Bayern Múnich?

El partidazo Real Madrid vs Bayern Múnich se jugará este martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

¿A qué hora juega Real Madrid - Bayern Múnich?

En territorio peruano, el cruce entre merengues y bávaros se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Bayern Múnich?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Centroamérica: ESPN, Disney Plus

México: TNT Sports

Estados Unidos: TUDN USA, DAZN USA, Univisión

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

PUEDES VER: Partido Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga de España HOY

Historial Real Madrid - Bayern Múnich: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por Champions League.

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 08.05.24

Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24

Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 01.05.18

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid | 25.04.18.

Real Madrid - Bayern Múnich: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria de visitante del Bayern Múnich.

Betsson: gana Real Madrid (2,98), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,18)

Betano: gana Real Madrid (2,87), empate (4,15), gana Bayern Múnich (2,18)

Bet365: gana Real Madrid (3,00), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,15)

1XBet: gana Real Madrid (3,04), empate (4,16), gana Bayern Múnich (2,24)

Coolbet: gana Real Madrid (3,00), empate (4,15), gana Bayern Múnich (2,18)

Doradobet: gana Real Madrid (3,00), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,16).

Partidos de cuartos de final de la Champions League