Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League
Los españoles, que contará con Vinícius y Mbappé, tendrá la dura misión de imponerse ante uno de los mejores equipos de la temporada. Revisa todo sobre la ida entre Real Madrid vs Bayern Múnich.
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Regresa la Champions League con un partidazo. Real Madrid y Bayern Múnich disputarán uno de los partidos más atractivos de la ida de los cuartos de final de la competición. El equipo de Vinívius Júnior y compañía buscará sacar ventaja en este primer cruce frente al gigante alemán.
El entrenador Álvaro Arbeloa contará con jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Federico Valverde y el recuperado Jude Bellingham. Por su parte, Vincent Kompany también llega con lo mejor de su plantel: Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane conformarán el temido tridente ofensivo de los bávaros.
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¿Cuándo juega Real Madrid - Bayern Múnich?
El partidazo Real Madrid vs Bayern Múnich se jugará este martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.
¿A qué hora juega Real Madrid - Bayern Múnich?
En territorio peruano, el cruce entre merengues y bávaros se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid - Bayern Múnich?
La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Centroamérica: ESPN, Disney Plus
- México: TNT Sports
- Estados Unidos: TUDN USA, DAZN USA, Univisión
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.
Historial Real Madrid - Bayern Múnich: últimos partidos
Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por Champions League.
- Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 08.05.24
- Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24
- Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19
- Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 01.05.18
- Bayern Múnich 1-2 Real Madrid | 25.04.18.
Real Madrid - Bayern Múnich: pronósticos
Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria de visitante del Bayern Múnich.
- Betsson: gana Real Madrid (2,98), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,18)
- Betano: gana Real Madrid (2,87), empate (4,15), gana Bayern Múnich (2,18)
- Bet365: gana Real Madrid (3,00), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,15)
- 1XBet: gana Real Madrid (3,04), empate (4,16), gana Bayern Múnich (2,24)
- Coolbet: gana Real Madrid (3,00), empate (4,15), gana Bayern Múnich (2,18)
- Doradobet: gana Real Madrid (3,00), empate (3,80), gana Bayern Múnich (2,16).
Partidos de cuartos de final de la Champions League
- Real Madrid vs Bayern Múnich | martes 7 de abril
- Sporting Lisboa vs Arsenal | martes 7 de abril
- Barcelona vs Atlético Madrid | miércoles 8 de abril
- PSG vs Liverpool | miércoles 8 de abril.