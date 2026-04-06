Muere José María ‘Chema’ Salcedo, emblemática voz del periodismo peruano, a los 79 años
El reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo falleció la madrugada de este lunes a los 79 años.
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José María ‘Chema’ Salcedo, una de las voces más representativas del periodismo peruano, falleció la madrugada de este lunes 6 de abril a los 79 años. La noticia fue confirmada por RPP, medio en el que trabajó en programas como ‘Encendidos’, ‘Chema a las 10’, entre otros. El comunicador enfrentaba una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017 y por la que se sometió a diversas cirugías.
Con más de cinco décadas de trayectoria en los medios de comunicación, su partida deja una profunda tristeza en el país.