Elecciones 2026: Lopez Aliaga pasó de 14.7% a 8.7% en intención de voto en solo tres meses, según IEP

El último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República mostró que el candidato Rafael López Aliaga ha experimentado una caída en su intención de voto de cara a las próximas elecciones generales entre enero y marzo de este año. A inicios de 2026, el postulante de Renovación Popular alcanzaba el 14,7% de intención de voto; sin embargo, en la encuesta más reciente figura con 8,7%.

A pesar de este descenso, el exalcalde de Lima se mantiene como uno de los principales candidatos con posibilidades de pasar a una segunda vuelta. López Aliaga, por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), empata con los candidatos Carlos Álvarez (País para Todos), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

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Desglose del voto de Rafael López Aliaga: fuerte en Lima, débil en el Perú rural

Para comprender con mayor precisión el respaldo a Rafael López Aliaga, es necesario observar en qué espacios del país se concentra su electorado. Según el estudio del IEP, el exburgomaestre limeño concentra el 56,7% de su voto en Lima Metropolitana, lo que lo posiciona como el candidato preferido en este ámbito geográfico.

En el Perú urbano, López Aliaga concentra el 35,3% de su respaldo, ubicándose como el tercer candidato con mayor votación en estas zonas, solo por detrás de Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

En contraste, su mayor debilidad se encuentra en el Perú rural, donde apenas concentra el 8% de su voto. Esto lo sitúa muy por debajo de otros candidatos que tienen en estas zonas su principal base electoral, como Roberto Sánchez (58,1%), Alfonso López Chau (23,9%), Ricardo Belmont (23,5%) y Keiko Fujimori (22,1%).

Rafael López Aliaga y una mala gira por el sur

Cerca del cierre de su campaña, Rafael López Aliaga realizó una gira por el sur del país. El exalcalde de Lima visitó ciudades como Juliaca, Andahuaylas y Abancay. Sin embargo, lejos de captar un apoyo masivo, protagonizó algunos de los momentos más tensos de su campaña al ser interpelado por grupos de ciudadanos que rechazaban su presencia en estas localidades.

La primera de estas protestas ocurrió en Juliaca. Durante su visita a la ciudad puneña, López Aliaga fue increpado por manifestantes que recordaron su rol como alcalde durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023, que también se desarrollaron en Lima. Lejos de hacer un mea culpa, el representante del partido celeste responsabilizó a este medio y al portal Epicentro de convocar a la protesta social.

En Andahuaylas, la situación fue similar. Durante un mitin público, López Aliaga fue alcanzado por varios huevos lanzados por ciudadanos. En lugar de apaciguar el incidente, el exalcalde afirmó que “esta gente no permitía el crecimiento del país”. Horas más tarde, tuvo que abandonar un mitin privado en un hotel de Abancay bajo resguardo policial. En los exteriores, decenas de ciudadanos esperaban su salida para increparlo por su actuación como líder político.