Ezio Oliva conmovió a muchos usuarios tras revelar la dura vida que ahora lleva en España, donde decidió residir junto a su esposa, Karen Schwarz, y sus hijas. El cantante pop compartió imágenes en las que su comedor es una caja y sus pequeñas aparecen sentadas en el suelo mientras almuerzan.

Ahora, el músico de 37 años volvió a preocupar tras sufrir una crisis de ansiedad y terminar tendido en el suelo. Todo fue captado en video por Karen Schwarz, quien se encontraba grabando una parte de la casa para sus redes sociales, y acudió de inmediato a ayudarlo.

Ezio Oliva revela el motivo por el que mostró video de su crisis de ansiedad en redes

Ezio Oliva decidió compartir con sus seguidores el video en el que sufre un ataque de ansiedad, aunque aclaró que sintió miedo de hacerlo, ya que mostraba la parte más frágil de su ser, una que casi nunca quisiera enseñar.

“Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno… y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes… dudé, dudé mucho en compartirlas”, escribió el exvocalista de Ádammo.

Sin embargo, aclaró que lo hizo únicamente para visibilizar lo que muchos callan: que la salud mental es una prioridad que debe ser atendida. “Pero quiero que te quedes con lo más importante: de esto (la salud mental) se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir”, finalizó el músico.

¿Por qué Ezio Oliva, Karen Schwarz y sus dos hijas se fueron a España?

La principal razón por la que la familia de Ezio Oliva se mudó a España fue por el crecimiento profesional del cantante, quien ha tenido una acogida aceptable al presentarse como solista ante el público de ese país. Incluso, recientemente ganó el premio Dial, convirtiéndose en el primer peruano en conseguirlo, lo que le ha abierto nuevas oportunidades para mostrar su talento en los escenarios.

Actualmente, Ezio Oliva, Karen Schwarz y sus dos hijas viven en un departamento de España al que poco a poco le van dando forma. Actualmente, almuerzan sobre cajas de cartón o usan una maleta como mesa, aunque siempre mantienen una actitud positiva en medio de esta etapa.