Mario Irivarren reaparece en anuncio del regreso del pódcast ‘La Manada’: “Esta es la última”

Tras varias semanas fuera del aire debido a la polémica generada por el denominado ‘Operativo Argentina’, el pódcast La Manada anunció su regreso este lunes 6 de abril con un sorpresivo video promocional.

El adelanto, difundido en redes sociales, no tardó en viralizarse por la reaparición de Mario Irivarren, quien se había mantenido alejado del programa tras el ampay en el que se vio involucrado y cuestionado.

Mario Irivarren reaparece en anuncio del regreso de ‘La Manada’

En el video, compartido por el creador de contenido Gerardo Pe, se le ve inicialmente solo hasta que alguien toca la puerta. Al abrir, aparece Mario Irivarren, quien intenta ingresar mientras intercambia algunas frases con su compañero.

“Hazme pasar, pues bebito. Esta es la última”, se le escucha decir al exchico reality en uno de los momentos del clip. Minutos después, Laura Spoya también se suma a la escena.

Pódcast anuncia en redes su regreso al aire. Captura: Instagram

La publicación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a los seguidores del programa. “La Manada Galáctica regresa desde este lunes a las 11.00 a. m. ¿Nos extrañaron? Porque nosotros sí”, se lee en el post.

Laura Spoya y Mario Irivarren reaccionan al regreso del programa

Tras la difusión del video, tanto Mario Irivarren como Laura Spoya dejaron comentarios en la publicación en los que se refirieron al retorno del pódcast.

“Mi manada querida, este lunes por fin nos reencontramos. Los he extrañado mucho. Gracias por todo su aguante, son la mejor comunidad de todas. Desde el lunes volvemos recargados y renovados”, escribió el exguerrero.

Por su parte, Laura Spoya también se mostró contenta por el retorno al programa streaming. “¡Con todo! Ahora sí. Bien reflexionados”, escribió.

¿Por qué dejó de emitirse ‘La Manada’?

La pausa del pódcast se produjo tras la difusión de imágenes de Mario Irivarren en Argentina, donde fue captado besando a una joven mientras mantenía una relación sentimental con la influencer Onelia Molina.

El hecho, además de generar repercusiones a nivel personal, también provocó críticas hacia el programa por la forma en que se abordó el tema después de lo sucedido. Ante ello, el espacio optó por suspender sus transmisiones y anunciar cambios en su formato.