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Shirley Arica patea la comida de Pamela López y casi se van a los golpes: influencers se dijeron de todo en ‘La Granja VIP’

“Quiero que me toques, quiero que me toques”, le repetía Pamela López a Shirley Arica, retándola a agredirla en pleno programa de ‘La Granja VIP’.

Pamela López protagonizó tenso momento en 'La Granja VIP' con Shirley Arica y Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela López protagonizó tenso momento en 'La Granja VIP' con Shirley Arica y Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram.

Shirley Arica y Pamela López perdieron la compostura en 'La Granja VIP' y protagonizaron un fuerte altercado que, de no ser por la intervención de Paul Michael, pudo terminar en golpes e incluso en la descalificación de ambas influencers.

Todo comenzó cuando Shirley Arica se acercó a Paul Michael, quien se encontraba comiendo una pizza y bebiendo una taza de vino con Pamela López, sentados en el suelo. Allí la 'chica realidad' le recriminó por haber dejado una bolsa de basura cerca del lugar donde estaba sentada con Samahara Lobatón.

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Shirley Arica y Pamela López se enfrentan tras patearle su comida

Mientras Shirley Arica le reclamaba a Paul Michael, terminó botando con el pie el vaso de Pamela López. Esto hizo que la trujillana se enfadara y, aun sentada, empujara con el brazo a la modelo. Arica, molesta por el contacto, reaccionó pateando su plato de pizza. “No me toques”, le repetía constantemente.

Esto generó que la todavía esposa de Christian Cueva se levantara rápidamente para reclamarle por haber pateado su comida, iniciando una fuerte discusión. Paul Michael se colocó en medio para evitar que la situación pasara a mayores, mientras Samahara Lobatón también intentaba sujetar a Shirley Arica para calmarla. “Quiero que me toques, quiero que me toques”, le repetía Pamela López retándola a agredirla.     

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Pamela López se burla del cuerpo de Shirley Arica

Luego de que ambas fueron separadas, Pamela López comenzó a burlarse del cuerpo de Shirley Arica, afirmando, con palabras irreproducibles, que todo era producto de cirugías. La 'chica realidad' le respondió de igual forma, mientras que Samahara Lobatón también atacaba a López.

Desde la mesa, Melissa Klug y Paty Lorena observaban la escena entre risas, mientras que Mónica Torres llegó al lugar para llevarse a Shirley Arica, quien criticaba el rostro de Pamela López.

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