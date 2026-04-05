¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

La interrupción del servicio de agua potable afectará a varios distritos debido a labores de mantenimiento de reservorios y se iniciará desde las 8:00 a.m.

Conoce qué zonas de Lima Metropolitana se verán afectadas por el corte de agua programada por Sedapal. | Foto: composición LR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la interrupción temporal del suministro de agua para este lunes 6 y martes 7 de abril. En el marco de las labores de limpieza y mantenimiento de reservorios para garantizar la calidad del servicio, la medida impactará a cuatro distritos de Lima Metropolitana.

Según lo informado, los cortes comenzarán desde las 8:00 a. m. en determinadas áreas y, en algunos casos, podrían prolongarse hasta por 9 horas. Ante ello, Sedapal pidió a la población tomar las precauciones necesarias.

Corte de agua programado para el lunes 6 de abril

Para este inicio de semana, los distritos de Ate, Lurigancho y San Juan de Lurigancho no contarán con el servicio de agua potable. A continuación, se detallan las zonas afectadas:

Ate

  • Hora del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona H, zona M, zona P Ampliación, zona S y T.

San Juan de Lurigancho

  • Hora del corte: desde las 11.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
  • Zonas afectadas: P.J. Canto Chico, P.J. Sangrado Madero, A.H. Corazón de Jesús Sector Los Ángeles, AF Lomas de Sagrado Madero, P.J. Nuevo Perú Sector Ampliación, Nuevo Perú, A.H. Kawachi, A.H. Casuarinas, A.H. Casuarinas Ampliación, A.H. Nuevo Perú, AF Nuevo Perú 2.° Etapa, P.J. Canto Chico, AF Monte Sinaí, AF Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa de Lima Parcela A Sector Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Brisas, Asoc. Juventud Unida, Agru. Las Lomas de Montreal, A.H. Santa Rosa Sector Terrazas de Canto Grande, A.H. 15 de Enero, A.H. 15 de Enero Ampliación, Agru. Los Portales de Las Flores y Agru. 15 de Enero Primavera.

Lurigancho

  • Hora del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas: C.P. Las Colinas. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen La Era de Naña.

Estos distritos no contarán con agua este martes 7 de abril

Para este martes 7 de abril, el corte del servicio de agua potable alcanzará a los distritos de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho, como parte de las interrupciones programadas en Lima Metropolitana.

Independencia

  • Hora del corte: desde las 12:00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de Independencia, P.J. El Progreso, U. Popular Independencia, P.J. Cerro Los Incas

Ate

  • Hora del corte: desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
  • Zonas afectadas: Asoc. Vivienda Hijos de Apurimac 5ta y 6ta zona, Pilones parte alta de la 5ta zona

San Juan de Lurigancho

  • Hora del corte: desde las 1:00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 60), A.F. Las Praderas, A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 53), A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 55A)
