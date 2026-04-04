Jesús Barco se convierte en el tercer eliminado de ‘La Granja VIP Perú’ tras perder ante Pati Lorena y Diego Chávarri. Este sábado 4 de abril, el futbolista fue el menos votado por el público, lo que significó su partida del reality tan solo una semana después de que ingresara como nuevo integrante.

La salida del deportista no sorprendió a muchos, pues algunas de sus actitudes recientes habían generado polémica en la audiencia. Sin embargo, lo que sí dejó a más de uno impactado fue la eufórica celebración que protagonizaron su pareja, Melissa Klug, y la hija de esta última, Samahara Lobatón, cuando vieron a Lorena regresar a la granja como la segunda y última salvada de la noche.

Jesús Barco es eliminado de 'La Granja VIP'

La primera ronda de votaciones estuvo marcada por el triunfo aplastante de Diego Chávarri, quien consiguió el 48,3% de votos del público. Tras ello, Jesús Barco y Pati Lorena se enfrentaron en un intenso versus cuyos resultados fueron anunciados al cierre de la edición de ‘La Granja VIP Perú’.

El futbolista, quien antes de conocer su eliminación agradeció a la producción por la oportunidad de mostrar una faceta diferente y a su familia por cuidar a su hija, reaccionó con calma y abrazó a la exproductora de Gisela Valcárcel. Posteriormente, abandonó la granja y apareció en otro set al lado de los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, donde expresó sentirse tranquilo y feliz porque iba a reencontrarse con su pequeña, fruto de su relación con Klug.

Melissa Klug y Samahara Lobatón celebran al ver a Pati Lorena

Melissa Klug, lejos de mostrarse triste por la eliminación de su pareja, Jesús Barco, celebró con algarabía al ver que Pati Lorena se quedaba en 'La Granja VIP Perú'. La misma emoción fue compartida por su hija, Samahara Lobatón, quien corrió a los brazos de la tiktoker para sellar el triunfo del 'Team Víboras'.

Más allá de la intensidad del momento, Lorena no dudó en mantenerse fiel a su estilo y decir, con una mezcla de humor y sarcasmo, que ya “se quería largar”. Sus demás compañeros se acercaron a la exproductora para felicitarla, mientras ella bromeaba con varios, llamándolos “hipócritas”. Asimismo, mencionó que ganó por una diferencia de menos del 1% de votos frente a Jesús Barco, mientras que destacó a Diego Chávarri, también ex de Klug, por acumular casi el 50% del apoyo total del público.