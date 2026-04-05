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Alemania endurece reglas: hombres de hasta 45 años deberán avisar si viajan al extranjero ante plan militar

El gobierno de Alemania busca reforzar el registro de posibles reclutas ante el deterioro del entorno de seguridad tras la guerra entre Rusia y Ucrania. La normativa retoma una disposición de la Guerra Fría.

Alemania implementa una nueva exigencia en el servicio militar: hombres de 17 a 45 años deberán solicitar autorización para estancias fuera del país superiores a tres meses. Foto: AFP
Alemania implementa una nueva exigencia en el servicio militar: hombres de 17 a 45 años deberán solicitar autorización para estancias fuera del país superiores a tres meses. Foto: AFP | AFP | AFP

El servicio militar en Alemania incorpora una nueva exigencia: los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización si planean permanecer fuera del país más de tres meses. La medida forma parte de la Ley de Modernización del Servicio Militar, en vigor desde el 1 de enero, y busca reforzar el registro de posibles reclutas en un contexto de creciente tensión tras la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Defensa confirmó que el trámite será obligatorio, aunque en la práctica las solicitudes "deben concederse por regla general". Un portavoz explicó que el objetivo es "garantizar un sistema de registro militar fiable y significativo" y añadió: "En caso de una emergencia, debemos saber quién puede permanecer en el extranjero durante un período prolongado".

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Nueva ley militar revive control de fronteras de la Guerra Fría

La normativa recupera una disposición basada en la ley de conscripción de 1956, que solo se aplicaba en escenarios de defensa o movilización nacional. Con la reforma, la obligación de pedir permiso si se desea salir del país se extiende a situaciones normales, sin necesidad de crisis o conflicto.

El cambio pasó desapercibido hasta que el diario Frankfurter Rundschau informó sobre su alcance. Tras ello, el Ministerio de Defensa reconoció que las consecuencias para los jóvenes pueden ser "de gran alcance", sobre todo para quienes planean estudiar, trabajar o viajar por largos periodos fuera de Alemania.

La regulación también contempla excepciones para evitar trámites innecesarios. Las autoridades trabajan en normas complementarias que definan estos casos, mientras insisten en que el sistema quiere mejorar el control del registro y no restringir la movilidad.

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Bundeswehr busca 260.000 soldados ante el temor a Rusia

La reforma quiere ampliar las fuerzas armadas de Alemania de unos 180.000 efectivos actuales a 260.000 para 2035. Este plan incluye el fortalecimiento de la Bundeswehr mediante el voluntariado militar, aunque no descarta medidas obligatorias si no se alcanza el número de reclutas.

Este año, los jóvenes reciben un cuestionario para evaluar su disposición a unirse al servicio. Además, a partir de 2027 deberán someterse a una evaluación de aptitud que permita determinar su elegibilidad en caso de conflicto.

El Gobierno justifica estas medidas por el deterioro del entorno de seguridad en Europa. Tras décadas de reducción militar desde los años noventa, Berlín pretende reconstruir su capacidad defensiva. El canciller Friedrich Merz ha planteado convertir al país en el principal ejército convencional del continente.

Sin sanciones claras: la polémica norma que sorprendió a los alemanes

Uno de los puntos más cuestionados es la falta de sanciones en caso de incumplimiento. Según medios como Der Spiegel, la ley no establece consecuencias específicas para aquellos que no soliciten la autorización de viajes.

El propio Ministerio de Defensa admitió que una disposición similar existió durante la Guerra Fría, aunque "no tenía relevancia práctica". En la actualidad, la medida se mantiene como un requisito formal sin un mecanismo claro de control.

La reforma también ha generado protestas entre jóvenes, quienes rechazan la posibilidad de un eventual reclutamiento obligatorio. "No queremos pasar medio año de nuestras vidas encerrados en cuarteles", señaló un organizador de manifestaciones en redes sociales.

Mientras tanto, las autoridades sostienen que la normativa responde a una necesidad organizativa. Una portavoz explicó que, en caso de emergencia, resulta clave conocer la ubicación de quienes podrían ser llamados a filas.

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