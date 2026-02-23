Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: revisa aquí los montos por distrito

Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición de Omar Neyra / LR

Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición de Omar Neyra / LR

Con miras a las Elecciones Generales 2026, las autoridades electorales actualizaron los valores vinculados a las sanciones por incumplir con el voto obligatorio. Este año, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fue establecida en S/5.500, cifra que sirve como base para calcular las multas electorales.

El sistema peruano exige que los ciudadanos entre 18 y 70 años acudan a sufragar. Quienes no lo hagan deberán asumir un pago cuya cantidad varía según el nivel socioeconómico del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Estos montos han sido determinados considerando la clasificación oficial de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A continuación, te detallamos cuánto deberás pagar si no votas y qué sucede en el caso de los miembros de mesa.

¿De cuánto es la multa por no votar en 2026?

El importe de la sanción no es igual para todos. Depende del tipo de distrito en el que estés registrado:

En distritos considerados no pobres , la multa asciende a S/110 , equivalente al 2% de la UIT.

, la multa asciende a , equivalente al 2% de la UIT. En distritos catalogados como pobres no extremos , el pago será de S/55 , es decir, el 1% de la UIT.

, el pago será de , es decir, el 1% de la UIT. En distritos clasificados como pobres extremos, la sanción se reduce a S/27,50, correspondiente al 0.5% de la UIT.

El cálculo se realiza automáticamente en función de la información oficial del INEI y del domicilio consignado en el DNI del elector.

¿Qué ocurre si no asisto siendo miembro de mesa?

Las penalidades son mayores para quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no cumplen con su responsabilidad. Tanto titulares como suplentes que no se presenten el día de la elección deberán pagar S/275, monto equivalente al 5% de la UIT.

Esta multa no reemplaza la sanción por omitir el voto. Si el ciudadano tampoco sufraga, ambas penalidades se suman. Por ejemplo, en un distrito no pobre, el total podría llegar a S/385.

¿Habrá pago para los miembros de mesa en 2026?

Además de las sanciones, el proceso electoral contempla un incentivo económico. La ONPE informó que quienes ejerzan como miembros de mesa recibirán S/160 por jornada electoral.

Si se convoca a una segunda vuelta presidencial, el pago se repetirá por el mismo monto. Asimismo, quienes cumplan esta función tendrán derecho a un día de descanso remunerado el lunes posterior a los comicios, válido tanto en el sector público como en el privado.

El cobro deberá gestionarse a través de la plataforma digital que habilite la ONPE, donde se podrá elegir entre depósito bancario, billeteras electrónicas o retiro presencial.