HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Keiko Fujimori se queda sin 'cuco' comunista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: revisa aquí los montos por distrito

Si decides no participar en las elecciones 2026, deberás pagar una sanción económica. Consulta cuánto corresponde según tu distrito, quiénes están exceptuados y qué ocurre si eres miembro de mesa.

Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición de Omar Neyra / LR
Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición de Omar Neyra / LR

Con miras a las Elecciones Generales 2026, las autoridades electorales actualizaron los valores vinculados a las sanciones por incumplir con el voto obligatorio. Este año, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fue establecida en S/5.500, cifra que sirve como base para calcular las multas electorales.

Únete a nuestro canal de política y economía

El sistema peruano exige que los ciudadanos entre 18 y 70 años acudan a sufragar. Quienes no lo hagan deberán asumir un pago cuya cantidad varía según el nivel socioeconómico del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Estos montos han sido determinados considerando la clasificación oficial de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A continuación, te detallamos cuánto deberás pagar si no votas y qué sucede en el caso de los miembros de mesa.

PUEDES VER: Elecciones 2026: indecisos definirán su voto entre el cálculo estratégico y la decisión de último momento

lr.pe

¿De cuánto es la multa por no votar en 2026?

El importe de la sanción no es igual para todos. Depende del tipo de distrito en el que estés registrado:

  • En distritos considerados no pobres, la multa asciende a S/110, equivalente al 2% de la UIT.
  • En distritos catalogados como pobres no extremos, el pago será de S/55, es decir, el 1% de la UIT.
  • En distritos clasificados como pobres extremos, la sanción se reduce a S/27,50, correspondiente al 0.5% de la UIT.

El cálculo se realiza automáticamente en función de la información oficial del INEI y del domicilio consignado en el DNI del elector.

PUEDES VER: Cédula de votación para las Elecciones 2026: detalles y cómo realizar tu voto de forma correcta

lr.pe

¿Qué ocurre si no asisto siendo miembro de mesa?

Las penalidades son mayores para quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no cumplen con su responsabilidad. Tanto titulares como suplentes que no se presenten el día de la elección deberán pagar S/275, monto equivalente al 5% de la UIT.

Esta multa no reemplaza la sanción por omitir el voto. Si el ciudadano tampoco sufraga, ambas penalidades se suman. Por ejemplo, en un distrito no pobre, el total podría llegar a S/385.

PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: fecha, hora, a quiénes se eligen y quiénes pueden votar

lr.pe

¿Habrá pago para los miembros de mesa en 2026?

Además de las sanciones, el proceso electoral contempla un incentivo económico. La ONPE informó que quienes ejerzan como miembros de mesa recibirán S/160 por jornada electoral.

Si se convoca a una segunda vuelta presidencial, el pago se repetirá por el mismo monto. Asimismo, quienes cumplan esta función tendrán derecho a un día de descanso remunerado el lunes posterior a los comicios, válido tanto en el sector público como en el privado.

El cobro deberá gestionarse a través de la plataforma digital que habilite la ONPE, donde se podrá elegir entre depósito bancario, billeteras electrónicas o retiro presencial.

Notas relacionadas
¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: indecisos definirán su voto entre el cálculo estratégico y la decisión de último momento

Elecciones 2026: indecisos definirán su voto entre el cálculo estratégico y la decisión de último momento

LEER MÁS
Elecciones 2026: Estados Unidos y Argentina tendrán más locales de votación para peruanos en el exterior

Elecciones 2026: Estados Unidos y Argentina tendrán más locales de votación para peruanos en el exterior

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

LEER MÁS
Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién fue Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo?

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato presidencial de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: revisa aquí los montos por distrito

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato presidencial de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025