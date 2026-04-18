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Economía

Cyber Wow 2026: el 72% de mypes aún no está listo para el comercio digital

Pese a ser una de las principales vitrinas del e-commerce en Perú, el Cyber Wow refleja que algunas empresas no están preparadas para competir en el mundo digital.

El Cyber Wow 2026 en Perú se llevará a cabo del 20 a 23 de abril. Foto: Composición LR.
El Cyber Wow 2026 en Perú se llevará a cabo del 20 a 23 de abril. Foto: Composición LR.

Del 20 al 23 de abril se realizará el primer Cyber Wow 2026 en el Perú. Durante estos días, marcas ofrecerán descuentos en sectores como hogar, tecnología, moda, entre otros.

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Sin embargo, un dato preocupa. El Interactive Adversiting Bureau (IAB Perú) reveló que el 72% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) en nuestro país aún no cuentan con la preparación digital necesaria para poder aprovechar el crecimiento del comercio electrónico.

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¿Por qué es tan esperado el Cyber Wow?

El Cyber Wow es una de las principales vitrinas del comercio digital en nuestro país, con ventas que crecen más de 160% en cada edición, y más de 2,5 millones de operaciones en línea, de acuerdo a IAB Perú.

Para Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue Latam de Infobip, el Cyber Wow no solo es una oportunidad para vender, sino también una forma de ver qué tan preparados están los negocios para competir en el mundo digital.

Bajo nivel de digitalización en las mypes

Según el Observatorio PRODUCEmpresarial, las mypes representan el 99,3% del total de empresas en el Perú y generan el 89,1% del empleo privado formal. Además, aportan el 13,6% de las rentas empresariales, lo que refleja su peso en la economía nacional.

Y pese a su relevancia, estas unidades productivas operan con niveles básicos de madurez digital. Esta limitación reduce su capacidad de competir en un entorno donde el comercio electrónico gana cada vez más espacio.

Por su parte, Rodríguez advirtió que este hecho refleja una brecha frente al comportamiento del consumidor.

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WhatsApp, un canal clave en el Cyber Wow

Janeth Rodríguez resaltó el potencial de herramientas como WhatsApp, que se ubica como uno de los principales canales de comunicación entre empresas y clientes en el Perú. Según Ipsos Perú, el 98% de los usuarios de redes sociales en el país usa activamente esta aplicación, lo que la convierte en una plataforma clave para impulsar ventas. La ejecutiva señaló que su alcance la posiciona como un canal estratégico.

Además, explicó que integrar una tienda en WhatsApp permite a las mypes responder consultas, mostrar catálogos, recibir pedidos y gestionar pagos en una sola interfaz, sin redirigir al cliente a otras plataformas.

También indicó que sectores como moda y belleza, gastronomía, electrónica, turismo y servicios pueden aprovechar este canal. Este uso facilita una mejor experiencia del cliente y favorece el aumento de ventas durante campañas como el Cyber Wow.

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