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Keiko Fujimori no llegó a Puno: militantes de fujimorismo se enfrentan a dirigentes que rechazaron su presencia

Seguidores de Keiko Fujimori se reunieron en un local privado. En exteriores, decenas de personas rechazaron el encuentro. Hubo agresiones entre ambos bandos.

Keiko Fujimori solo se conectó a través de una videollamada con los militantes de Puno. Foto: Liubomir Fernández
Keiko Fujimori solo se conectó a través de una videollamada con los militantes de Puno. Foto: Liubomir Fernández
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Militantes de Fuerza Popular se reunieron a puerta cerrada en Pérgolas, un local privado de fiestas en el barrio Llavini de la ciudad de Puno. Se concentraron para escuchar el mensaje grabado en video de Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral. Sin embargo, terminaron enfrentándose a dirigentes de gremios que se convocaron espontáneamente para rechazar el encuentro.

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Tras enterarse de que el fujimorismo estaba trasladando en buses a delegaciones de vecinos de distintas provincias, dirigentes que estuvieron al frente de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se apostaron en el exterior del local y corearon “Puno, se respeta”, " Fujimori, nunca más".

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El arribo de las delegaciones naranjas comenzó al promediar las 11.00 horas y, dos horas después, se generaron los primeros conatos. Quienes rechazaban el encuentro lanzaron huevos al interior del evento por considerar que la reunión era una provocación, en un contexto en que el fujimorismo, desde el Congreso, apoyó al gobierno de Dina Boluarte tras el asesinato de 18 personas el 9 de enero del 2023.

La situación se salió de control luego de que los militantes de Keiko Fujimori respondieron tildando a los manifestantes de terroristas y comunistas. Quienes rechazaban al fujimorismo les lanzaron huevos, tomates y basura.

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La candidata presidencial habló a mis seguidores a través de un video grabado. Les dijo que ella sabe lo que se tiene que hacer por Puno. Recordó a su padre, Alberto Fujimori, cuando se refirió a la hidroeléctrica de San Gabán. En el acto estuvieron representantes del fujimorismo.

“Estos señores saben que no los queremos pero vienen a provocar. Lo más triste es que movilizaron gente por un plato de tamal. Ósea cambiaron el taper por comida. Encima viene a provocar insultándonos con todos los calificativos. Eso no lo aceptamos después de todo lo que hicieron en el país al controlar casi todas las instituciones”, se quejó Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno.

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Peleas directas

Los dirigentes de gremios y autoconvocados literalmente sitiaron el local e impidieron la salida de los seguidores de Fujimori. A quienes persistieron en salir les lanzaron de todo. Más de un fujimorista se enfrentó a golpes contra sus detractores en el exterior del local. Fue necesaria la intervención de agentes de la Unidad de Servicios Especiales (Use). Los miembros del orden, literalmente, en un número de 30 llegaron para darles custodia a los militantes del fujimorismo para que pudieran abordar sus unidades y retornar a sus pueblos.

“No podía ser para menos. Estos señores no van a venir a burlarse del pueblo. Todos son libres pero ellos son una ofensa para el país. El fujimorismo gobernó más de 30 años desde el Congreso y por eso estamos como estamos. Fujimori, nunca más. Rechazo total al fujimorismo. NO los queremos y por eso los vamos a derrotar en las urnas”, aseguró Natalio Flores, dirigente. Quemaron toda la propaganda posible del fujimorismo. La Policía Nacional solo se limitó a evitar mayores enfrentamientos.

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