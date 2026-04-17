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Política

Rafael López Aliaga sobre Roberto Sánchez: "No es un comunista, es un caviar"

El exalcalde de Lima aseguró que el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, "está falsificando una identidad", porque "nunca usó el sombrero".

Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez definirán el pase a segunda vuelta en las Elecciones 2026. Foto: Composición LR.
Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez definirán el pase a segunda vuelta en las Elecciones 2026. Foto: Composición LR.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió al aspirante presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien se encuentra en el segundo lugar en el conteo de votos de las Elecciones Generales 2026. Durante su declaración en el programa Combutters, el exalcalde de Lima aseguró que Sánchez Palomino "está falsificando una identidad que no es” y afirmó que “es un caviar, no un comunista".

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López Aliaga, quien persiste en una narrativa de fraude a raíz de los últimos comicios, precisó que Sánchez “nunca usó el sombrero”. “Es un pituco.. Viene de Juntos por el Perú, es la caviarada”, sentenció.

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Sánchez responde al supuesto fraude electoral

Sobre las declaraciones que tuvo López Aliaga contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una narrativa (sin pruebas) de un supuesto fraude electoral, Sánchez Palomino respondió durante una conferencia de prensa del partido:

"Ya quisiera saber yo si es que un Quispe o un Palomino hubiera dicho esos improperios que dice el señor López Aliaga sobre cualquier autoridad, les aseguro que de oficio nos hubieran abierto carpetas de investigación y quién sabe, ya hasta estarían allanando este local. Pero como es Rafael López Aliaga, como es blanquito, no, pues”, expresó.

Asimismo, Sánchez aseguró que no hay razones para discriminar a una persona, rechazando los términos clasistas y racistas que se utilizan. "Nosotros respetamos y no queremos que ni el color, ni la condición cultural ni otras condiciones, no hay ni un solo factor para ser racista, clasista, queremos justicia, democracia, igualdad", indicó Sánchez.

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Sánchez y RLA: el conteo de votos y actas observadas definirán el segundo lugar

Al 93,058% de las actas contabilizadas por la ONPE, Sánchez Palomino se ubica en el segundo lugar con 11,973% (1.880.266 votos), mientras López Aliaga en el tercer lugar con 11,930% (1.873.567 votos). Como se recuerda, uno de estos dos candidatos pasará a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Como se recuerda, el exburgomaestre insiste en una narrativa de fraude. Sin pruebas, alegó que fue perjudicado en los últimos comicios. Incluso, a través de una publicación en redes, ofreció S/20.000 a las personas que trabajaron en la ONPE o JNE para que brinden información de un supuesto fraude. Sin embargo, eliminó la oferta.

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