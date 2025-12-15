La temporada de fin de año está repleta de ofertas que aprovechan las campañas de Navidad y Año Nuevo para atraer una cantidad masiva de compradores. Si estás proyectándote a adquirir productos por estas fechas festivas, debes saber que los ciberdelincuentes están a la espera de cualquier tipo de descuido para cometer estafas a gran escala. ¿Qué peligros abundan en las redes y desconoces? Te contamos y brindamos recomendaciones para que te protejas.

¿Cómo proteger tus compras en línea de estafadores?

Para reducir tu exposición a estafas digitales, como suplantación de identidad, enlaces falsos y páginas fraudulentas, desde Fluyez nos compartieron algunas recomendaciones para proteger tu información sensible y movimientos bancarios.

Para empezar, a estas alturas es básico revisar la plataforma que visitas y donde realizarás transacciones, ya que de no verificar su legitimidad podrías involucrarte en estafas. Para no caer en esos fraudes, procura que sean sitios con trayectoria, estándares de seguridad que resalten, portales oficiales, certificados con "https" (en la dirección de enlace) y condiciones de pago transparentes.

Por otro lado, bajo ningún punto de vista deberías compartir tus datos sensibles, como contraseñas y nombres de usuario, así como otros detalles personales. En estas semanas suelen circular mensajes y llamadas que apuntan a conseguir esas informaciones mediante técnicas de suplantación. Sin embargo, recuerda que ninguna entidad financiera va a pedirte esas credenciales específicas. En todo caso, procura utilizar sus canales oficiales y contáctalos para hacer las consultas correspondientes.

Por último, ten especial cuidado al interactuar con anuncios, enlaces y mensajes que visualizas. Por lo general, estas fechas son las ideales para multiplicar ofertas que son irreales y se diseñan meticulosamente para persuadirte a que accedas a sus sitios falsos, que son capaces de obtener todos tus datos personales. En estas situaciones, los ciberdelincuentes apelan al sentido de rapidez para que caigas en errores, ya que no te tomas los segundos adecuados para verificar los filtros de seguridad de los espacios que visitas.

En estas fechas, es importante recordar que, debido al contexto de intensificación de operaciones digitales, la prevención es clave para proteger nuestra huella digital. Los hábitos de verificación son esenciales para mantener las credenciales a buen resguardo, pero pocos están al tanto de ello y caen constantemente en estafas.