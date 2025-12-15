HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tecnología

¿Compras en línea por Navidad? Así puedes protegerte de las estafas más frecuentes

Aunque son miles quienes ya realizan sus compras online, pocos están al tanto de los peligros a los que están expuestos con cada clic que dan.

Son algunos los criterios técnicos que no se pueden ignorar. Foto: Composición / Gemini
Son algunos los criterios técnicos que no se pueden ignorar. Foto: Composición / Gemini

La temporada de fin de año está repleta de ofertas que aprovechan las campañas de Navidad y Año Nuevo para atraer una cantidad masiva de compradores. Si estás proyectándote a adquirir productos por estas fechas festivas, debes saber que los ciberdelincuentes están a la espera de cualquier tipo de descuido para cometer estafas a gran escala. ¿Qué peligros abundan en las redes y desconoces? Te contamos y brindamos recomendaciones para que te protejas.

¿Cómo proteger tus compras en línea de estafadores?

Para reducir tu exposición a estafas digitales, como suplantación de identidad, enlaces falsos y páginas fraudulentas, desde Fluyez nos compartieron algunas recomendaciones para proteger tu información sensible y movimientos bancarios.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

lr.pe

Para empezar, a estas alturas es básico revisar la plataforma que visitas y donde realizarás transacciones, ya que de no verificar su legitimidad podrías involucrarte en estafas. Para no caer en esos fraudes, procura que sean sitios con trayectoria, estándares de seguridad que resalten, portales oficiales, certificados con "https" (en la dirección de enlace) y condiciones de pago transparentes.

Por otro lado, bajo ningún punto de vista deberías compartir tus datos sensibles, como contraseñas y nombres de usuario, así como otros detalles personales. En estas semanas suelen circular mensajes y llamadas que apuntan a conseguir esas informaciones mediante técnicas de suplantación. Sin embargo, recuerda que ninguna entidad financiera va a pedirte esas credenciales específicas. En todo caso, procura utilizar sus canales oficiales y contáctalos para hacer las consultas correspondientes.

Por último, ten especial cuidado al interactuar con anuncios, enlaces y mensajes que visualizas. Por lo general, estas fechas son las ideales para multiplicar ofertas que son irreales y se diseñan meticulosamente para persuadirte a que accedas a sus sitios falsos, que son capaces de obtener todos tus datos personales. En estas situaciones, los ciberdelincuentes apelan al sentido de rapidez para que caigas en errores, ya que no te tomas los segundos adecuados para verificar los filtros de seguridad de los espacios que visitas.

PUEDES VER: Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste

lr.pe

En estas fechas, es importante recordar que, debido al contexto de intensificación de operaciones digitales, la prevención es clave para proteger nuestra huella digital. Los hábitos de verificación son esenciales para mantener las credenciales a buen resguardo, pero pocos están al tanto de ello y caen constantemente en estafas.

Notas relacionadas
Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega

Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega

LEER MÁS
Temu ahora permite pagos con Yape: así podrás usar la popular billetera digital para hacer tus compras

Temu ahora permite pagos con Yape: así podrás usar la popular billetera digital para hacer tus compras

LEER MÁS
Esta es la peligrosa razón por la que no debes brindar tu número de DNI al hacer compras: podrían vender tu información personal

Esta es la peligrosa razón por la que no debes brindar tu número de DNI al hacer compras: podrían vender tu información personal

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué hacer si la entrada para auriculares de mi celular no funciona?

¿Qué hacer si la entrada para auriculares de mi celular no funciona?

LEER MÁS
¿Qué ocurre si presionas los botones de apagado y volumen de tu teléfono al mismo tiempo?

¿Qué ocurre si presionas los botones de apagado y volumen de tu teléfono al mismo tiempo?

LEER MÁS
¿Por qué tu teléfono dejó de sonar? Estas son las causas y las posibles soluciones

¿Por qué tu teléfono dejó de sonar? Estas son las causas y las posibles soluciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Tecnología

Se cayó Spotify: usuarios reportan fallas masivas en la plataforma de música en streaming

¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025