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Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS y gremios lograron instalar una mesa de diálogo con el MEF tras movilizaciones nacionales. Según acuerdos difundidos, la gratificación de julio se aplicaría al 100% de la remuneración mensual.

Gratificación CAS de julio: gremios aseguran sueldo íntegro.
Gratificación CAS de julio: gremios aseguran sueldo íntegro. | Foto: La República/IA
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El martes 26 de mayo, gremios de trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) realizaron movilizaciones a nivel nacional en diversos puntos de los Centros de Servicios de Atención al Usuario (CONECTAMEF), dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La manifestación reunió a más de 50 sindicatos que exigieron precisiones sobre la aplicación de la nueva normativa.

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El reclamo estuvo centrado en el pago de las gratificaciones de julio, las primeras que se otorgarían bajo la Ley 32563, norma que reconoce este beneficio y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS del Decreto Legislativo 1057.

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Gratificación CAS de julio: gremios sostienen que será sueldo íntegro

Las protestas buscaron que el MEF aclare el alcance del pago de la gratificación de julio. Los gremios aseguraron que el beneficio sería equivalente a una remuneración mensual completa.

Según el sindicalista César Espinoza, se habrían alcanzado consensos en torno a sus demandas laborales. Esto se enmarca en lo señalado previamente por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, quien indicó que se venían evaluando mecanismos responsables y sostenibles que permitan “avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país".

Sin embargo, de acuerdo con la versión difundida, se habría establecido un rechazo “a las propuestas de progresividad y gradualidad de la Ley CAS con Derechos. Por lo tanto, no se alterará el espíritu de la Ley“, explicó Espinoza.

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Crédito suplementario podría facilitar pago de gratificación CAS

Espinoza detalló que el Poder Ejecutivo viene trabajando en la aprobación de un crédito suplementario, el cual forma parte de la agenda de la Presidencia del Consejo de Ministros prevista para este 27 de mayo.

Se evalúa que este mecanismo podría otorgar “mayor flexibilidad para las modificaciones presupuestales destinadas al pago de la gratificación y, con ello, la posibilidad de realizar transferencias presupuestales a entidades que no cuentan con presupuesto”.

De igual manera, dio a conocer la conformación de una Comisión de Seguimiento integrada por especialistas del régimen CAS en materia presupuestal, quienes actuarán en representación del bloque de sindicatos CAS. Este grupo “mantendrán comunicación directa con el MEF, y realizarán el seguimiento permanente a los avances de la implementación de la Ley CAS”, con el objetivo de monitorear de forma continua el cumplimiento de los acuerdos y su ejecución.

Gratificación para trabajadores CAS se pagaría hasta el 15 de julio

El pago de la gratificación para los trabajadores CAS se efectuaría durante el mes de julio, respetando el cronograma habitual establecido por las entidades públicas. Según lo dispuesto en la normativa y las precisiones dadas, las instituciones del Estado tendrían como plazo máximo hasta el 15 de julio para realizar el depósito.

Esta implementación supone un cambio relevante dentro del régimen CAS, debido a que anteriormente este grupo no contaba con el pago de gratificaciones ni con CTS.

Con la entrada en vigor de la norma, el Estado reconoce estos beneficios laborales para los trabajadores CAS y los acerca a condiciones similares a las de otros regímenes del sector público.

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