Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Esta es la fecha límite que deben conocer los trabajadores

Depósito de la CTS de mayo: Fecha límite y posibilidad de retirar el 100% del dinero. | Foto: La República/IA

Depósito de la CTS de mayo: Fecha límite y posibilidad de retirar el 100% del dinero. | Foto: La República/IA

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El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a mayo ya se puede realizar y tiene como fecha máxima el viernes 15 de este mes. Este beneficio laboral funciona como un seguro de desempleo y equivale, en términos generales, a medio sueldo, aunque el monto puede variar según el tamaño de la empresa y los días efectivamente trabajados. Además, puedes usar este simulador para calcular cuánto te corresponde recibir de CTS.

Sin embargo, la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, permite retirar libremente el 100% de estos fondos, algo que normalmente no ocurre porque las cuentas CTS tienen un 'candado' que impide su uso mientras el trabajador mantiene empleo. Esta medida excepcional tiene un plazo definido y marca uno de los últimos periodos en los que se podrá acceder totalmente a este dinero.

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RETIRO CTS 2026: ¿Hasta cuándo podrás sacar el 100%?

La ley vigente autoriza, por única vez, el retiro total de la CTS acumulada hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que los trabajadores pueden disponer libremente del dinero depositado en sus cuentas CTS en las entidades financieras durante todo este periodo.

El texto legal lo establece claramente: “Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores (…) a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, señala la norma vigente. Esto incluye tanto los fondos ya acumulados como los que se depositen durante el 2026.

Cambio desde 2027: Solo podrás retirar el 50% de la CTS

El retiro libre total será temporal. A partir del 2027, las cuentas CTS dejarán de tener acceso completo y volverán a contar con un “candado parcial”, lo que limitará el dinero que se podrá retirar.

La ley ya promulgada precisa el nuevo escenario: “El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”. Es decir, desde ese momento solo se permitirá retirar la mitad de los fondos, manteniéndose la naturaleza de seguro de desempleo de este beneficio.

Depósito CTS mayo y noviembre: Lo que debes saber del pago

El primer depósito del 2026 debe realizarse como máximo el viernes 15 de mayo, mientras que el segundo depósito se efectuará el 15 de noviembre. Estos pagos corresponden a los trabajadores formales del sector privado que se encuentran en planilla o media planilla.

La CTS equivale, en términos generales, a medio sueldo, aunque puede ser menor dependiendo de los días no trabajados, el tamaño de la empresa y el régimen laboral. Tras el depósito, algunos trabajadores podrían esperar hasta dos días hábiles para disponer del dinero.

El pago de noviembre será el último que podrá retirarse al 100%, lo que convierte al 2026 en el penúltimo año con acceso total a este beneficio según la Ley N.º 32322.