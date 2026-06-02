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Anahí Durand sobre nacionalización de Telefónica en plan de gobierno: "Hubo un cambio por un error de edición"

La dirigente de Juntos por el Perú aseguró que el párrafo sobre la nacionalización de Telefónica fue incluido por equivocación en una versión del documento y afirmó que el texto final presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya corrige ese punto.

Durand respondió por cuestionamientos al nuevo plan de gobierno de Juntos Por el Perú. Foto: difusión
Durand respondió por cuestionamientos al nuevo plan de gobierno de Juntos Por el Perú. Foto: difusión
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La dirigente de Juntos por el Perú, Anahí Durand, reconoció que el apartado referido a la nacionalización de Telefónica sufrió una modificación en el plan de gobierno presentado para la segunda vuelta electoral. Durante una entrevista en Canal N, explicó que la inclusión de esa propuesta respondió a un "error de edición" y sostuvo que la versión definitiva enviada a las autoridades electorales ya no contiene dicho párrafo.

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Durand indicó que la polémica se originó porque circuló una versión que no correspondía al documento final. Según explicó, la propuesta válida es la que fue inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones. "Hubo un cambio puntual", señaló antes de precisar que la referencia a Telefónica no debió formar parte del texto que llegó a difundirse públicamente.

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Durante la conversación, la representante de Juntos por el Perú rechazó las críticas que apuntaban a una elaboración improvisada del programa. El entrevistador cuestionó que la aparición y posterior retiro del párrafo evidenciara un proceso basado en copiar propuestas sin una revisión integral. Frente a ello, Durand respondió que el trabajo realizado fue serio y que existió una metodología para consolidar los aportes de las agrupaciones que respaldan la candidatura de Roberto Sánchez.

En la misma línea, sostuvo que la construcción del documento enfrentó limitaciones de tiempo debido al escenario político posterior a la primera vuelta. Según explicó, varias organizaciones políticas esperaron definiciones oficiales sobre el proceso electoral antes de sumarse al trabajo conjunto. A pesar de la controversia, afirmó que el caso de Telefónica constituye una situación aislada y defendió que el resto del plan mantiene coherencia y articulación entre sus propuestas.

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